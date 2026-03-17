Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij de Irán, murió en ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel.

Israel mata a los líderes de Seguridad Nacional y de las fuerzas paramilitares de Irán: "Se han unido en las profundidades del infierno"

Compartir







Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij de Irán, murió en ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel. Los medios estatales iraníes han confirmado la noticia. Se trata del líder de la milicia paramilitar de la Guardia Revolucionaria y pilar central de la seguridad del régimen, respoonsable de miles de muertes de ciudadanos en las protestas contra la carestía y la falta de libertad en el país.

Estaba acusado de dirigir la represión de las protestas contra el régimen. El ejército israelí ha señalado a lo largo del día de hoy también la muerte de Ali Larijani, jefe de seguridad iraní, considerado el líder de facto tras la muerte de Alí Jameneí, del que era su mano derecha. 10 millones dólares había ofrecido Estados Unidos por su cabeza, aunque Israel ha dicho que ellos lo han hecho gratis.

Ali Larijani, también asesinado

Ali Larijani, de 68 años, era el máximo jefe de la seguridad de Irán. El hombre al frente de la poderosa guardia revolucionaria y ahora mismo la figura que dirigía la guerra contra Estados Unidos e Israel. Si se confirma su muerte, pasará a la historia por la durísima represión de las últimas protestas en Irán con miles de manifestantes muertos. También ha sido el encargado de liderar la transición tras el asesinato del líder supremo el primer día de la guerra. En las redes sociales se enfrentaba ferozmente a Donald Trump y a sus amenazas. "Cuidado, le decía,los que podeís desaparecer sois vosotros".

Entre tanto, la guerra sigue con nuevas oleadas de ataques israelíes contra Irán y el Líbano. Tehérán, por su parte, ha atacado con drones y misiles la embajada de Estados Unidos en la capital de Irak.

Así que tenemos a Ari Larijani, número dos y mano derecha del líder supremo Jamenei ha sido eliminado. Soleimani, el jefe de las milicias que sostienen al régimen, eliminado. Jameni padre, eliminado y su hijo que no se sabe si está vivo o muerto. La purga de la cúpula iraní continúa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha pedido este martes que se investiguen "cuanto antes" los "asesinatos políticos" de Israel. "Por supuesto, los asesinatos políticos perpetrados por Israel, especialmente los asesinatos políticos contra estadistas y políticos iraníes, son actividades ilegales que contravienen el Derecho Internacional Humanitario. Por lo tanto, deben ser investigados cuanto antes".