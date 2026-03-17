Reino Unido derriba “el mayor número de drones en una sola noche” desde el inicio del conflicto

Máximo de drones derribados por Reino Unido en una noche en el conflicto con Irán

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El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha informado este martes de que las fuerzas británicas han derribado durante la madrugada "el mayor número de drones en una sola noche" desde que comenzara el conflicto en Oriente Próximo, cuando el pasado 28 de febrero Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en sus vecinos del golfo Pérsico.

"Durante la noche, una unidad británica terrestre de defensa antidrones, que opera en una zona de alto riesgo, derribó el mayor número de drones en una sola noche desde el inicio del conflicto", ha señalado el Ministerio.

Vigilancia y apoyo desde el espacio

Además, ha detallado que aviones Typhoon y F-35 de Reino Unido, con apoyo de reabastecimiento en vuelo de aeronaves Voyager, han continuado realizando patrullas aéreas defensivas sobre Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y el Mediterráneo oriental.

En la misma nota, ha destacado que su Comando Espacial continúa apoyando la respuesta de Reino Unido y sus aliados en este conflicto, que se prolonga desde hace más de dos semanas.

Este despliegue incluye la labor de dos escuadrones encargados de supervisar la actividad de misiles iraníes y proporcionar alertas a las Fuerzas Armadas británicas en la región, contribuyendo así a la seguridad de la población, las bases militares y sus socios.