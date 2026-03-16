Von der Leyen, sobre la prolongación de la guerra de Irán: "Debemos prepararnos para más"

Ursula von der Leyen, advierte a los líderes de la UE del impacto económico si la guerra en Irán se prolonga

Von der Leyen rectifica y defiende ahora el "compromiso inquebrantable" por la paz y los principios de la ONU

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido a los líderes de la UE de que el bloque debe prepararse para un mayor impacto económico si se prolonga el conflicto en Oriente Próximo y ha reclamado que la respuesta europea sea proporcional a la gravedad de la situación.

"Debemos prepararnos para más si el conflicto se prolonga. Nuestra respuesta debe estar directamente en consonancia con la gravedad de las amenazas a las que nos enfrentamos", señala Von der Leyen en una carta remitida a los jefes de Estado y de Gobierno de cara al Consejo Europeo de esta semana.

En la misiva, la jefa del Ejecutivo comunitario plantea a los líderes europeos una serie de medidas para contener el impacto del encarecimiento de la energía, entre ellas impulsar contratos eléctricos estables para la industria, reforzar el sistema europeo de comercio de emisiones y revisar la fiscalidad que grava la electricidad frente a los combustibles fósiles.

La Comisión evaluará "caso por caso"

Entre otras cosas, Von der Leyen señala que la Comisión evaluará "caso por caso" el impacto de los mecanismos nacionales de emergencia destinados a limitar los efectos de los altos precios del gas sobre el mercado eléctrico, a los que algunos Estados miembro han recurrido en el pasado, como subvencionar o fijar un tope al precio de la generación eléctrica con gas y redistribuir los llamados ingresos inframarginales No obstante, la presidenta del Ejecutivo comunitario subraya que el diseño de este tipo de instrumentos debe evitar distorsiones en el mercado interior, preservar las señales de inversión a largo plazo para las energías limpias y no generar una demanda adicional excesiva de gas.

Asimismo, recuerda que cualquier medida a corto plazo para contener el impacto de los precios de la energía debe ser "temporal y específica", evitar retrasar la transición energética, no aumentar la demanda de combustibles fósiles y minimizar los costes fiscales. Entre las propuestas, la Comisión apuesta por fomentar acuerdos de suministro eléctrico a largo plazo con el objetivo de reducir la exposición de la industria a la volatilidad del mercado mayorista de electricidad.

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En este sentido, Von der Leyen señala que el Ejecutivo comunitario eliminará las barreras existentes para facilitar estos contratos y promoverá su uso para las capacidades de generación con bajas emisiones de carbono, además de combinarlos con mecanismos que permitan garantizar precios estables para la electricidad a largo plazo.

Cambios en el sistema europeo de comercio de emisiones

Asimismo, la carta apunta a cambios en el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), uno de los instrumentos centrales de la política climática europea, que Bruselas quiere reforzar para limitar la volatilidad del precio del carbono.

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En concreto, avanza que la Comisión presentará una propuesta para aumentar la capacidad de la reserva de estabilidad del mercado, el mecanismo que regula la oferta de derechos de emisión. Según explica, esta herramienta permitirá "abordar mejor la volatilidad excesiva de los precios y mantenerlos bajo control en el corto plazo".

De igual modo, la presidenta del Ejecutivo comunitario señala que Bruselas adoptará próximamente nuevos parámetros del sistema teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas por la industria y acelerará los trabajos para su próxima revisión, con vistas a definir una senda de descarbonización "más realista" más allá de 2030.

Reforzar el apoyo a las industrias con mayor consumo energético

En paralelo, Von der Leyen apunta a la necesidad de reforzar el apoyo a las industrias con mayor consumo energético en el actual contexto de precios elevados. En este sentido, recuerda que los Estados miembro ya pueden compensar hasta el 80% de los costes indirectos del carbono a través del marco de ayudas de Estado vigente.

Así, la Comisión prevé reforzar estos instrumentos para facilitar una respuesta más rápida a los sectores más afectados, de modo que los gobiernos puedan ofrecer "aún más apoyo inmediato allí donde sea más necesario". Además, Bruselas trabaja en un instrumento financiado con ingresos del sistema europeo de comercio de emisiones para apoyar a las industrias intensivas en energía en su proceso de modernización.

Por otro lado, también apunta a la fiscalidad energética como uno de los factores que influyen en el coste final de la electricidad en Europa. En particular, advierte de que en algunos casos la electricidad está gravada "hasta 15 veces más que el gas", lo que considera una carga desproporcionada para las empresas que avanzan hacia la electrificación.

En este contexto, Von der Leyen subraya que el encarecimiento de la energía está teniendo ya efectos directos en la economía europea y advierte de que desde el inicio del conflicto la UE ha gastado unos 6.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles, lo que considera "un recordatorio directo del precio que pagamos por nuestra dependencia".

Las consecuencias

La presidenta de la Comisión señala además que una interrupción prolongada del suministro de petróleo y gas procedente del Golfo podría tener "un impacto significativo" en la economía europea, aunque precisa que por el momento la seguridad física del suministro energético en la Unión está garantizada.

Asimismo, el documento apunta a la coordinación entre varios países para restablecer la libertad de navegación en la región y explorar la posibilidad de escoltar buques cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

En relación con el mercado eléctrico, la presidenta de la Comisión defiende que el sistema de fijación de precios basado en el coste marginal ofrece "beneficios claros en conjunto", aunque reconoce que cuando el gas se encarece puede trasladar esa presión al precio de la electricidad.

En este contexto, Von der Leyen señala que acelerar el despliegue de energías limpias permitiría reducir las horas en las que el gas fija el precio en el mercado mayorista. "La mejor forma de limitar las horas en las que el gas fija el precio es avanzar rápidamente hacia los objetivos de energía limpia para 2030", apunta.

Sobre el cierre de centrales nucleares

Asimismo, la presidenta del Ejecutivo comunitario advierte de que evitar el cierre prematuro de instalaciones que siguen siendo operativas, como algunas centrales nucleares, puede contribuir a garantizar una electricidad "fiable, de bajo coste y con bajas emisiones".

La carta también pone el foco en el papel de las redes eléctricas para integrar nueva capacidad renovable y advierte de que parte de la energía generada no llega a los consumidores por limitaciones en las infraestructuras. En este sentido, Von der Leyen señala que la Comisión presentará una propuesta legislativa para mejorar el uso de las redes existentes y permitir a los Estados miembro reducir los costes de red para las industrias intensivas en energía.

Por último, la presidenta de la Comisión también alerta del posible impacto de la crisis energética en otros sectores dependientes del gas, como el de los fertilizantes, que considera clave tanto para la agricultura europea como para la seguridad alimentaria mundial.