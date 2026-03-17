La acusación sostuvo que la acusada creía que con su muerte heredaría un patrimonio superior a los cuatro millones de dólares

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Un jurado de Utah ha declarado culpable a Kouri Richins por el asesinato de su esposo, Eric Richins. Según informa la 'BBC', la acusada envenenó a su marido con una dosis letal de fentanilo. El jurado emitió su veredicto tras tres horas de deliberación. El caso ha provocado una gran conmoción en el país porque la mujer llegó a escribir un libro infantil sobre el duelo tras asesinar a su pareja.

Meses después de la muerte de Richins, la mujer publicó el libro ¿Estás conmigo?, dedicado a sus hijos para ayudarlos a afrontar el duelo. "Esperamos que brinde algo de consuelo", dijo entonces en una entrevista recogida por la 'BBC'. Ahora, se enfrenta a una posible pena de cadena perpetua, cuya sentencia está prevista para mayo.

En el cuerpo de su marido se encontró una cantidad "cinco veces mayor a la considerada letal"

Todo ocurrió en marzo de 2022, cuando la víctima murió en la casa que compartía con su mujer. La autopsia determinó que en su organismo había "una cantidad cinco veces mayor a la considerada letal". La mujer de 35 años y madre de tres hijos había acumulado deudas de millones de dólares, había contratado pólizas de seguro de vida para su marido y mantenía una relación extramatrimonial.

La fiscalía de Utah presentó más de 40 testigos, incluyendo una mujer que aseguró haberle vendido las drogas utilizadas para matar a su marido. La acusación sostuvo que la acusada creía que, con la muerte de su esposo, heredaría un patrimonio superior a los cuatro millones de dólares que podría usar para cubrir sus deudas de 4,5 millones. La mujer fue declarada culpable de intento de asesinato por un episodio previo, así como de fraude y falsificación relacionados con pólizas de seguro de vida.

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"Quería dejar a Eric Richins, pero no quería dejarle su dinero", afirmó el fiscal

La Fiscalía sostuvo que el móvil del crimen fue tanto económico como personal. "Quería dejar a Eric Richins, pero no quería dejarle su dinero", afirmó el fiscal. La acusación dibujó además un contexto de deterioro matrimonial y una relación fuera del mismo.

Según CNN, el fiscal describió a la acusada como una persona ambiciosa que veía en la muerte de su marido una salida a sus deudas y a su matrimonio.