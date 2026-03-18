La inteligencia de EEUU sabe que el régimen iraní está intacto y se niega a decir si tiene o no uranio

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha estimado este miércoles que el "régimen" de Irán permanece intacto.

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La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha estimado este miércoles que el "régimen" de Irán permanece intacto", si bien se encuentra "muy debilitado" ante los ataques contra su cúpula y sus capacidades militares. "Sus capacidades convencionales de proyección de poder militar han sido prácticamente destruidas, dejando opciones limitadas. La posición estratégica de Irán se ha visto significativamente debilitada", ha expresado ante la comisión de Inteligencia del Senado.

Gabbard ha explicado que, pese a que el "régimen permanece intacto", es "probable que las tensiones internas aumenten a medida que la economía iraní se deteriora". "Aun así, Irán y sus aliados siguen atacando intereses de Estados Unidos y sus socios en Oriente Próximo", ha indicado.

Por otro lado, ha estimado que Irán "ya ha demostrado" tener "capacidades de lanzamiento espaciales y otras tecnologías que podría utilizar para comenzar a desarrollar un misil balístico intercontinental (ICBM) militarmente viable antes de 2035", si bien ha indicado que habrá una actualización ante el impacto de los ataques estadounidenses en territorio iraní.

No lee un párrafo donde se especificaba que el enriquecimiento nuclear fue destruido

En el momento de su discurso, la directora de Inteligencia Nacional ha decidido no leer un párrafo en el que afirmaba que "el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue destruido" en los ataques durante la guerra de los 12 días y que "no ha habido esfuerzos desde entonces" por parte de Teherán para "intentar reconstruir" dichas capacidades.

En vez de eso, se ha reafirmado en la posición de que Teherán, desde entonces, ha intentado recuperarse de los ataques. "Antes de la operación 'Furia Épica', la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos (IC), estima que Irán trataba de recuperarse de los graves daños sufridos en su infraestructura nuclear durante la guerra de los 12 días y continuó negándose a cumplir con sus obligaciones nucleares con el OIEA, negándoles el acceso a instalaciones clave", ha dicho.

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Las declaraciones leídas de Gabbard forman parte de una evaluación anual de las amenazas a las que se enfrenta Estados Unidos, que es enviado directamente a la comisión de Inteligencia del Senado, por lo que el informe contradice las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Irán representaba una "amenaza inminente" para Washington.

En este sentido, el senador demócrata por Virginia, Mark Warner, ha cuestionado a la directora de Inteligencia Nacional que no haya leído ese párrafo durante el turno de preguntas. "Ha omitido ese párrafo de su declaración oral. ¿Es porque el presidente dijo que había una amenaza inminente?", ha dicho, a lo que Gabbard ha contestado que se saltó algunas partes del discurso por falta de tiempo.

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Por su parte, el senador demócrata por Georgia, Jon Ossoff, ha insistido en dicho párrafo. "La evaluación de la comunidad de Inteligencia es que el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue destruido por los ataques aéreos del verano pasado", ha señalado, a lo que Gabbard ha respondido afirmativamente.

El senador se ha referido nuevamente a la contradicción de que si las capacidades nucleares fueron destruidas en junio, Teherán no podía representar una "amenaza inminente" para Washington. "¿Acaso la comunidad de Inteligencia consideró que existía una amenaza nuclear inminente por parte del régimen iraní?", ha reiterado. Cuestionada al respecto, Gabbard se ha limitado a decir que "la única persona que puede determinar qué constituye o no una amenaza inminente es el presidente" y que "no es responsabilidad de la comunidad de Inteligencia determinar qué es y qué no es una amenaza inminente".

"Es precisamente su responsabilidad determinar qué constituye una amenaza para Estados Unidos", ha replicado el senador, acusando a Gabbard de evadir la pregunta porque "dar una respuesta sincera a la comisión" supondría "contradecir las declaraciones de la Casa Blanca".

Su testimonio se produce tras la dimisión del que fuera director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, por discrepancias con la Administración de Donald Trump por la guerra en Irán, un conflicto que no ve justificado y que achaca a "la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos". "No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación", aseguró Kent, cuestionando así las declaraciones de Trump de que Teherán tenía pensado atacar a Estados Unidos antes.

Precisamente, Israel ha sacado pecho de la capacidad de sus servicios de inteligencia. El propio Netanyahu ha avisado a los líderes iraníes con una contundente frase: os estamos viendo. Y mientras sigue golpenaod sin piedad en Líbano con la idea de aniquilar por fin a Hizbulá.

El líder supremo promete responder con sangre

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha lamentado este miércoles la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo efectuado en la víspera por Israel contra la capital del país, Teherán, un "asesinato que demuestra la magnitud de su importancia" y por el que su autor "pagará pronto".

Jamenei ha manifestado que recibió "con gran pesar la dolorosa noticia" de la muerte de Lariyani y ha trasladado sus "más sinceras condolencias" a los familiares de quien se desempeñara asimismo como asesor de seguridad del difunto líder supremo y padre del actual, el ayatolá Alí Jamenei --asesinado en la primera jornada de ataques de Estados Unidos e Israel contra el país asiático el pasado 28 de febrero. Así, ha destacado en redes sociales que Lariyani "era una persona erudita, previsora, inteligente, comprometida y con amplia experiencia en diversos ámbitos políticos, militares, de seguridad, culturales y de gestión", tras "cerca de cinco décadas" de servicio a la República Islámica.

"Sin duda, el asesinato de una personalidad así demuestra la magnitud de su importancia y el odio de los enemigos del islam hacia él", ha considerado, antes de enviar un mensaje a "los enemigos del islam para que sepan que el derramamiento de esta sangre al pie del frondoso árbol del sistema islámico no hará sino fortalecerlo, y que toda sangre tiene un precio que los asesinos criminales de estos mártires deberán pagar pronto".

Israel anunció el martes la muerte de Lariyani y del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, en bombardeos contra el país asiático,. Horas después, las autoridades iraníes confirmaron la muerte de ambos y aseguraron que responderán con nuevos ataques. Pero no hay día sin golpe a la cúpula iraní. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, confirmaba también hoy el asesinato del ministro de Inteligencia iraní, Esmail Jatib, tras un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la capital, Teherán, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático. "Estamos desconsolados", ha manifestado. "Ofrezco mis condolencias al gran pueblo de Irán por el martirio de dos miembros del gabinete, el secretario de la Asamblea Popular y los comandantes militares y de los Basij. Estoy seguro de que su camino continuará con más fuerza que nunca", ha apostillado.

Irán ha confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos lanzada hace ya más de dos semanas contra el país asiático, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles. En el interior del país, pese al notable rechazo de muchos al régimen empieza a surgir un sentimiento antiamericano por los constantes ataques. Y mientras, el miedo a salir a las calles de los contrarios al régimen provocan que estas estén dominadas por los afines, con banderas americanas quemadas que serán la imagen que el mundo entero vea.