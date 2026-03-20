Donald Trump ha convertido sus reuniones en el Despacho Oval en momentos de lo más incómodos: algunos de los casos

Donald Trump, ante la primera ministra de Japón: "¿Quién sabe más de sorpresa que Japón? ¿Por qué no me avisasteis de Pearl Harbor?"

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Donald Trump sigue siendo el punto de mira tras tres semanas de conflicto contra Irán, no solo por sus decisiones bélicas o por sus prestamos millonarios, sino por sus reuniones con los líderes que viajan hasta Washington para reunirse con el mandatario en la Casa Blanca.

Unas reuniones que han dejado mucho de qué hablar, como la polémica reunión que tuvo con Zelenski. Aunque ambos empezaron con buen pie, terminaron discutiendo y diciendo cosas que nadie esperaba. El estadounidense decidió saltarse todos los protocolos con el presidente de Siria: le echó colonia y le preguntó que cuántas esposas tenía.

Sin duda, estas reuniones son todo menos predecibles, dependen del estado de ánimo de Trump, pero sobre todo de sus intereses. Con Emmanuel Macron, el único de los líderes europeos que parece haberse acercado más al estadounidense, también terminó discutiendo por un bulo.

Entrar el Despacho Oval se ha convertido en toda una aventura para los líderes que se reúnen con el presidente estadounidense. No saben cómo va a reaccionar o qué les puede pedir, además, la manera de Trump de pedir las cosas, no es que sea del todo acertada.

Otros desencuentros con Japón o Sudáfrica

Este mismo jueves recibió a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el único país que respondió hasta la solicitud de Estados Unidos para poder librar el estrecho de Ormuz. En esa reunión, uno de los periodistas le preguntó por qué no avisó antes a sus aliados del ataque contra Irán. Dijo que buscaba el factor sorpresa y, mirando a los japoneses presentes en el Despacho Oval, soltó. "Queríamos sorpresa; ¿quién sabe más de sorpresa que Japón? ¿Por qué no me avisasteis de Pearl Harbor?".

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Una pregunta que fue contestada sin palabras por la primera ministra. Su cara lo decía todo: fue una respuesta de lo menos acertada, especialmente cuando los japoneses habían accedido a colaborar con él para liberar el estrecho de Ormuz. Donald Trump, aunque cueste creerlo, recibió hace unos meses el Nobel de la Paz.

Otros de los desencuentros de Trump ha sido con el presidente de Sudáfrica, acusándole de permitir un genocidio blanco en su país. Pero pudo salir del paso diciendo que "no tenía dinero para regalarle un avión como hizo Qatar", pero el presidente estadounidense lo volvió a hacer: "Pues ya podrías", le contestó.