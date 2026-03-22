Mark Rutte no ha abordado las críticas de Trump contra la Alianza Atlántica pero ha defendido su ofensiva contra Irán

Mark Rutte acordó con Trump "dos líneas de trabajo" para aumentar la presencia de la OTAN en el Ártico y reducir la de China y Rusia

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido este domingo la "crucial" operación emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán a pesar de las dudas que suscita incluso entre la población estadounidense dado que está haciendo del mundo un lugar "más seguro" contra la "amenaza existencial" que representa, a su entender, el programa nuclear y de misiles iraní.

"Sé que hay mucho debate en Estados Unidos y Europa sobre si esta campaña del presidente contra Irán era necesaria, y déjenme decirles que sí lo es: es crucial que el presidente y Estados Unidos hagan esto para eliminar la capacidad nuclear y la capacidad de misiles balísticos de Irán, porque representan una amenaza", ha indicado en entrevista a 'Fox News'.

"Entiendo perfectamente por qué Estados Unidos no pudo compartir esta información", señala Rutte

Mark Rutte no ha abordado las críticas de Trump contra la Alianza Atlántica, a cuyos países el presidente estadounidense describió esta semana como unos "cobardes" por negarse a apoyar una misión naval para desbloquear el estrecho de Ormuz y ha defendido el factor 'sorpresa' de EEUU e Israel al atacar Irán en plenas negociaciones nucleares con la república islámica.

"Entiendo perfectamente por qué Estados Unidos no pudo compartir esta información con sus aliados; ya que eso habría impedido el efecto del "primer ataque", porque siempre existía el riesgo de filtraciones pero, al mismo tiempo, significa que los aliados y socios europeos de todo el mundo han aprovechado las últimas semanas para unirse y comenzar a planificar qué podemos hacer colectivamente como aliados y socios de Estados Unidos", ha añadido Rutte.

El programa nuclear de Irán es "una amenaza para Israel y Europa"

El secretario general de la OTAN ha abundado en la misma idea en otra entrevista este domingo con la cadena 'NBC', en la que ha argumentado que el programa nuclear y de misiles iraní representaban "una amenaza existencial para Israel, una amenaza para la región, una amenaza para Europa y para el mundo entero, y espero que la gente comprenda este argumento".

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"Que el presidente (Trump) haga esto es crucial. He visto las encuestas, pero realmente espero que el pueblo estadounidense lo apoye porque lo está haciendo para que el mundo entero sea más seguro", ha manifestado.