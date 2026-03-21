El ministro de Defensa israelí afirma que la campaña liderada por Trump y Netanyahu va a proseguir

Los últimos movimientos en la guerra en Oriente Medio: Irán ataca el centro de Israel, el Ejército de Netanyahu bombardea Teherán y se enfrenta con Hezbolá

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado que este próximo domingo comenzará un "aumento significativo" de los ataques conjuntos con Estados Unidos contra Irán y, en particular, "las infraestructuras de las que depende". La declaración de Katz tiene lugar solo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventurara exactamente lo contrario: la "consideración" sobre una posible "reducción de los esfuerzos militares en Oriente Próximo con respecto a Irán" tal y como indicó esta madrugada en redes sociales.

Ahora, el ministro de Defensa israelí ha asegurado que "la campaña liderada por el presidente estadounidense Trump y el primer ministro Netanyahu va a proseguir" y promete que Israel no se detendrá hasta que "sean alcanzados todos los objetivos de guerra".

"Estamos decididos a seguir liderando la ofensiva contra el régimen terrorista iraní, a decapitar a sus comandantes y a frustrar sus capacidades estratégicas, hasta que se eliminen todas las amenazas a la seguridad del Estado de Israel y a los intereses estadounidenses en la región", ha concluido.

Cruce de bombardeos entre Israel e Irán

Nuevo cruce de bombardeos durante esta madrugada y primera hora de esta mañana entre Israel e Irán con bombardeos en la capital iraní, Teherán, y el impacto de un misil iraní en la céntrica ciudad israelí de Rishon Lezion. Esta madrugada, las "Fuerzas de Defensa de Israel han atacado objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán", según un comunicado del Ejército israelí en torno a las 05.00, hora en España peninsular y Baleares sin dar más detalles de sus objetivos.

De momento hay constancia de una familia de tres fallecidos en los últimos ataques israelíes y estadounidenses en Irán, padre, madre e hijo, al recibir su domicilio el impacto de un misil durante un bombardeo contra la localidad costera iraní de Ramsar, a orillas del mar Caspio, en la provincia de Mazandarán.

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Nuevos ataques con presencia estadounidense en Kuwait

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado también nuevos ataques a bases con presencia estadounidense en Kuwait, Arabia Saudí e Irak, en lo que ha descrito como parte de un proceso constante de bombardeos para reducir las capacidades de estas instalaciones a cada día que pasa.

"Otros que forman parte del arsenal de objetivos aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidas las bases del ejército terrorista estadounidense en "Ali Salem, Al Jarj y Victoria", también fueron destruidos por enésima vez con drones de ataque y misiles pesados en un proceso de erosión gradual", ha indicado la Guardia en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

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El Ejército de Irán, añade la Guardia Revolucionaria, "ha introducido durante los últimos días nuevas tácticas ofensivas y sistemas más modernos en el campo de batalla para una nueva ronda de operaciones de impacto", antes de asegurar que "el terreno de juego será más reducido y difícil para el enemigo que antes".