Los audios de la torre de control justo antes del choque mortal de un avión de pasajeros y un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York

La investigación, que está bajo secreto de actuaciones, sigue abierta y no se descartan más detenciones

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Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a 16 personas, 14 en Cataluña y 2 en Andalucía, en la operación conjunta desarrollada desde la madrugada de este lunes para desarticular una organización internacional dedicada el tráfico de drogas y armas, que ha supuesto tres arrestos más en Bulgaria.

Además de estas 16 personas arrestadas en España, en esta operación policial internacional, coordinada por Europol, han sido detenidas otras tres personas en Sofia, en Bulgaria, mientras que seis han quedado investigadas en Salónica, Grecia, según han informado los Mossos d'Esquadra.

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En Cataluña, el grueso del dispositivo policial se ha llevado a cabo en localidades de la provincia de Barcelona, aunque también en Lloret de Mar, en Girona.

En concreto, las catorce detenciones en Cataluña han tenido lugar en Teià, Barcelona, Mataró, Sabadell, Tordera y Lloret de Mar, mientras que en Andalucía han sido arrestadas dos personas en Málaga.

En el operativo policial, en el que se han practicado más de una decena de entradas y registros, la policía ha requisado armas, dinero y drogas, sobre todo, marihuana.

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Por parte de los Mossos d'Esquadra, han participado en este amplio dispositivo policial más de 200 efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC), del Grupo Especial de Intervención (GEI), ARRO, Policía Científica, Unidad de Seguridad Ciudadana y Unidad Canina.