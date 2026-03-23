El avión de pasajeros, de la compañía Air Canada, acababa de aterrizar y circulaba a unos 200 kilómetros por hora por la pista cuando chocó contra el camión

Dos muertos tras chocar un avión de Air Canada contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York

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Nueva YorkEl aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, ha sido escenario de un trágico accidente después de que un avión de la compañía aérea Air Canada y un camión de bomberos colisionasen fatalmente en la pista. Dos miembros de la tripulación del aeroplano, –el piloto y el copiloto–, han muerto en el siniestro, que ahora se encuentra bajo investigación y entre las incógnitas de cómo ha podido ocurrir un suceso así.

En busca de respuestas, ya han trascendido en los medios estadounidenses las grabaciones de los audios intercambiados por la torre de control solo unos instantes antes de que se produjese el choque entre los dos vehículos.

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Los audios de la torre de control antes del choque entre el avión y el camión en el aeropuerto de LaGuardia

“Torre LaGuardia solicitando cruzar la pista 4 en Delta”, se escucha decir al conductor del camión antes del accidente. –“Camión 1 y compañía, crucen la pista 4 en Delta”, contesta entonces el controlador aéreo, autorizando el paso del vehículo.

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Apenas segundos después, según los audios, de los que se hace eco CNN, el controlador comenzó a gritar intentando frenar la maniobra: “Frontier 4195, deténgase ahí, por favor. ¡Alto, alto, alto!”,

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Viendo una trayectoria abocada al desastre, y sin conseguir evitarlo, comenzó a advertir también al conductor del camión: “¡Deténgase, camión 1, deténgase!, pero el vehículo y el aeroplano chocaron brutalmente.

En esos momentos, el avión de pasajeros, un CRJ-900 de Air Canada operado por Jazz Aviation que llevaba 72 pasajeros y cuatro tripulantes, circulaba sobre la pista a unos 200 kilómetros por hora.

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“JAZZ 646, veo que colisionó con el vehículo. Simplemente mantenga su posición. Sé que no puede moverse. Los vehículos de emergencia están acudiendo hacia usted ahora mismo”, indicó el controlador tras el accidente, sin recibir respuesta.

El piloto y el copiloto, muertos tras el choque en pista en el aeropuerto de LaGuardia

El piloto y el copiloto del avión, que operaban el vuelo AC8646, murieron en el siniestro. El avión, que quedó parcialmente suspendido en el aire tras el impacto, quedó con el morro destrozado, requiriendo que efectivos de emergencia ayudasen a rescatar a parte de la tripulación atrapada en el fuselaje.

Además, varias personas resultaron heridas, algunas de ellas trabajadores de la Unidad de Rescate y Bomberos de Aeronaves del Departamento de la Policía de la Autoridad Portuaria

"La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey confirmó que el piloto y el primer oficial fallecieron en este accidente. Lamentamos profundamente la pérdida de estos dos empleados de Jazz y enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda la comunidad de Jazz y a sus familias", ha señalado la compañía aérea tras el aciago suceso.

"Air Canada y Jazz Aviation están cooperando con la Oficina de Seguridad en el Transporte de Canadá y la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte en Estados Unidos en la investigación de la causa de este incidente", señalaban al mismo tiempo en el comunicado.

El aeropuerto de LaGuardia, paralizado

Tras el suceso, el aeropuerto de LaGuardia quedaba paralizado, con el cierre decretado “para facilitar la respuesta (de los servicios de emergencia) y permitir una investigación exhaustiva".

"El Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria está colaborando estrechamente con nuestras aerolíneas asociadas y con las autoridades federales, y proporcionará actualizaciones adicionales a medida que se disponga de más detalles", informaron.

Por su parte, la Policía de Nueva York se apresuró a señalar también en un breve mensaje en redes sociales que debido al “incidente de emergencia en el Aeropuerto de LaGuardia”, todas las calles y salidas de autopista que van al aeropuerto quedaban “cerradas de forma indefinida". "Esperen retrasos y eviten la zona, dentro de lo posible", señalaron.