Benjamín Netanyahu ha pedido al resto del mundo que se una a la guerra contra Irán

Las plantas de gas, en la diana de la guerra en Oriente Medio

Compartir







Israel está sufriendo fuertes ataques de misiles iraníes durante toda la jornada de este domingo 22 de marzo. Los ataques por parte del ejército iraní han impactado en la capital y en varias ciudades. Sin embargo, los más intensos se han producido en el sur de país, como informa Laura de Chiclana.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reconocido que se el país se ha enfrentado a una noche muy difícil. Tras el impacto de un misil en la población de Dimona en el sur del país, Irán volvía a burlar el sistema de defensa aérea de su enemigo atacando la ciudad cercana de Arad.

PUEDE INTERESARTE Israel mata a los líderes de Seguridad Nacional y de las fuerzas paramilitares de Irán

Netanyahu pide al resto del mundo que se una a la guerra contra Irán

Aunque en la zona se encuentran las principales instalaciones nucleares israelíes, los ataques también golpearon áreas residenciales dejando unos 200 heridos, 11 en estado grave. La cifra se eleva a 300 por todo el país en 24 horas, porque este domingo la Cúpula de Hierro israelí ha vuelto a mostrar grietas.

Durante su visita a una de las zonas devastadas, el primer ministro israelí ha querido tocar fibra y ha incidido en que los ataques iraníes pueden alcanza Europa. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido este domingo a la comunidad internacional que se una a la guerra contra Irán, al que ha acusado de lanzar ataques contra la población civil, atacar lugares sagrados, "chantajear" a la comunidad internacional con su bloqueo del estrecho de Ormuz y, por último, contar entre sus arsenales con misiles de largo alcance, capacitados para alcanzar el continente europeo.

PUEDE INTERESARTE Trump respalda la ofensiva israelí en Líbano y asegura que Irán está "negociando"

"Si quieren pruebas de que Irán está poniendo en peligro al mundo entero, las últimas 48 horas las han aportado", ha declarado Netanyahu durante una visita a la ciudad de Arad, alcanzada ayer por misiles iraníes que dejaron decenas de heridos entre los 300, en total, denunciados por Israel tras los ataques iraníes de las últimas horas en el país. "Irán ha atacado una zona civil con la intención de asesinar civiles", ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Netanyahu ha acusado a Irán de disparar contra la ciudad de Jerusalén, hogar del Muro de las Lamentaciones, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Mezquita de Al Aqsa, "los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas" y de atacar la base militar británica-estadounidense en la isla de Diego García, en el océano Índico, con misiles de largo alcance.

Irán ha negado toda implicación en este incidente y asegura desde el principio de la guerra que todos sus ataques tienen como objetivo instalaciones militares israelíes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Están poniendo a todo el mundo en su punto de mira y están impidiendo el tráfico marítimo internacional y las rutas energéticas, e intentando chantajear al mundo entero", en relación al bloqueo iraní sobre Ormuz. "¿Cuántas pruebas más hacen falta para demostrar que hay que detener a este régimen?", se ha preguntado Netanyahu.

"Israel y Estados Unidos están trabajando juntos en nombre del mundo entero, y es hora de que el resto de países se unan", ha pedido Netanyahu una semana después de que su gran aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, solicitara una misión conjunta internacional para desbloquear Ormuz que solo ha recibido respuestas vagas, cuando no negativas.

"El llamamiento del presidente Trump a la comunidad internacional para que se enfrente a este régimen terrorista y fanático no es solo un llamamiento por la seguridad de Estados Unidos y la de Israel, sino por la seguridad del mundo entero. Y es hora de que actúen", ha pedido.

Un cambio de régimen

Minutos después, en entrevista a la corresponsalía de Fox News que le acompañaba en la visita a Arad, Netanyahu ha insistido en las dos condiciones de victoria fundamentales que se ha marcado: la eliminación completa de los programas nucleares y de misiles de Irán, y un forzar un cambio de gobierno a través de una movilización de la población iraní.

"Los objetivos en el primer ámbito son son: desmantelar por completo su programa nuclear. Desmantelar por completo su programa de misiles. Desmantelar por completo su capacidad para producir los componentes de ambos programas", ha indicado.

"Después", ha añadido, hay que "crear las condiciones para que el pueblo iraní derroque esta tiranía que los ha atormentado y les ha hecho la vida miserable, y que está haciendo la vida miserable al mundo entero".