Israel ha acelerado esta semana su invasión del sur libanés para crear una zona de exclusión

Los últimos movimientos en la guerra en Oriente Medio: Irán ataca el centro de Israel, el Ejército de Netanyahu bombardea Teherán y se enfrenta con Hezbolá

Compartir







Llegan impactantes imágenes del Líbano tras la voladura de un puente cercano a la frontera. El ejército israelí ha comenzado a destruir viviendas e infraestructuras para evitar que los militantes de Hezbolá se desplacen hacia el sur. Un poco antes del ataque, un civil israelí ha muerto en un ataque de la milicia chií libanesa.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado este domingo el principio de una operación para destruir "inmediatamente" los puentes sobre el río Litani que sirve como barrera de separación geográfica del sur de Líbano, tras denunciar que están siendo empleados por las milicias de Hezbolá para trasladar equipo de combate, así como las poblaciones circundantes "siguiendo el modelo de Rafá" en la Franja de Gaza.

PUEDE INTERESARTE El momento en el que un misil impacta a pocos metros de un periodista británico cuando emitía en directo desde Beirut

Israel quiere destruir todos los puentes sobre el río Litani

Israel ha acelerado esta semana su invasión del sur libanés, objetivo primordial del Ejército israelí, que persigue la creación de una zona de exclusión con el norte de Israel, objetivo de ataques de las milicias del partido chií.

En una comparecencia emitida este domingo, Katz anuncia que tanto él como el primer ministro Benjamín Netanyahu han dado orden de "destruir inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que están siendo empleados para efectuar actividades terroristas para impedir el tránsito de los terroristas de Hezbolá y sus armas hacia el sur".

PUEDE INTERESARTE Israel no quiere treguas para acabar con Hizbulá en Líbano

Katz también ha anunciado que ha dado instrucciones al Ejército para "acelerar la destrucción de las viviendas libanesas de la línea de contacto, para frustrar las amenazas a las comunidades israelíes, de acuerdo con el modelo de Beit Hanun y Rafá", dos poblaciones del noroeste y el sur de la Franja de Gaza, ahora mismo bajo control israelí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El ministro de Defensa ha repetido la orden de evacuación forzada emitida en su momento por Israel, que insta a todos los residentes al sur del Litani a que abandonen inmediatamente la zona para instalarse al norte del río.

El primer ministro del Líbano insta a aumentar las fuerzas de seguridad

El ataque aéreo contra el puente ha comenzado a las 14.30 (hora en España peninsular y Baleares). Varios misiles han destruido una estructura que era una vía de comunicación vital para muchas ciudades del sur del país porque conectan la región con la gobernación de Sidón y con la capital de país, Beirut, según ha confirmado NNA.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En medio de esta situación, el primer ministro de Líbano, Nauaf Salam, ha celebrado este domingo una cumbre de seguridad con la asistencia de sus ministros de Defensa e Interior, así como el director general de las Fuerzas de Seguridad Interna y la dirección de Operaciones del Ejército.

El primer ministro ha sido informado, según el recuento de la reunión publicado por la agencia oficial, de "los acontecimientos en el sur, así como sobre el desplazamiento forzado y los problemas de seguridad que se están produciendo en varias regiones de Líbano".

Vista la situación, Salam ha instado a las fuerzas de seguridad a que incrementen las medidas de seguridad en las zonas directamente afectadas por la nueva operación israelí y muy especialmente en la capital del país, Beirut, "para proteger la seguridad de los ciudadanos y sus bienes".