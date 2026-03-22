15 heridos por el impacto de un misil iraní en Tel Aviv en medio de bombardeos a su zona metropolitana

La Cúpula de Hierro israelí vuelve a mostrar grietas tras los últimos bombardeos por parte de Irán: Netanyahu pide al resto del mundo que se una a la guerra

Compartir







La Cúpula de Hierro israelí ha vuelto a demostrar en las últimas horas las grietas que padece. Los ataques por parte del ejército iraní que han impactado en el país han provocado que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tenga que reconocer que Israel se ha enfrentado a una noche muy difícil.

Tras el impacto de un misil en la población de Dimona en el sur del país, Irán volvía a burlar el sistema de defensa aérea de su enemigo atacando la ciudad cercana de Arad.

PUEDE INTERESARTE Impactantes imágenes de la voladura de un puente del Líbano

La Cúpula de Hierro israelí

Aunque Israel cuente con uno de los mayores sistemas defensivos del mundo, se ha podido comprobar que su escudo de defensa multicapa a cuatro niveles no es perfecto. Carmen Corazzini ha explicado en 'Informativos Telecinco' cómo funciona este sistema de defensa.

Según ha explicado la presentadora del informativo de 'Telecinco', desde el ejército israelí se usan unidades móviles apostadas en zonas estratégicas y cuenta con tres partes: un sistema de detección por radar, un sistema que calcula la trayectoria del cohete y un lanzador que dispara interceptores.

Al impactar, destruye el misil y provoca que los misiles interceptados explotaren en el aire.

Netanyahu pide al resto del mundo que se una a la guerra

Tras los últimos bombardeos que ha sufrido el país, el primer ministro israelí ha querido tocar fibra y ha incidido en que los ataques iraníes pueden alcanza Europa. Por eso, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido este domingo a la comunidad internacional que se una a la guerra contra Irán, al que ha acusado de lanzar ataques contra la población civil, atacar lugares sagrados, "chantajear" a la comunidad internacional con su bloqueo del estrecho de Ormuz y, por último, contar entre sus arsenales con misiles de largo alcance, capacitados para alcanzar el continente europeo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Si quieren pruebas de que Irán está poniendo en peligro al mundo entero, las últimas 48 horas las han aportado", ha declarado Netanyahu durante una visita a la ciudad de Arad, alcanzada ayer por misiles iraníes que dejaron decenas de heridos entre los 300, en total, denunciados por Israel tras los ataques iraníes de las últimas horas en el país. "Irán ha atacado una zona civil con la intención de asesinar civiles", ha añadido.

Netanyahu ha acusado a Irán de disparar contra la ciudad de Jerusalén, hogar del Muro de las Lamentaciones, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Mezquita de Al Aqsa, "los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas" y de atacar la base militar británica-estadounidense en la isla de Diego García, en el océano Índico, con misiles de largo alcance.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Irán ha negado toda implicación en este incidente y asegura desde el principio de la guerra que todos sus ataques tienen como objetivo instalaciones militares israelíes.

"Están poniendo a todo el mundo en su punto de mira y están impidiendo el tráfico marítimo internacional y las rutas energéticas, e intentando chantajear al mundo entero", en relación al bloqueo iraní sobre Ormuz. "¿Cuántas pruebas más hacen falta para demostrar que hay que detener a este régimen?", se ha preguntado Netanyahu.

"Israel y Estados Unidos están trabajando juntos en nombre del mundo entero, y es hora de que el resto de países se unan", ha pedido Netanyahu una semana después de que su gran aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, solicitara una misión conjunta internacional para desbloquear Ormuz que solo ha recibido respuestas vagas, cuando no negativas.

"El llamamiento del presidente Trump a la comunidad internacional para que se enfrente a este régimen terrorista y fanático no es solo un llamamiento por la seguridad de Estados Unidos y la de Israel, sino por la seguridad del mundo entero. Y es hora de que actúen", ha pedido.