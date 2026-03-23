El Papa León XIV asegura que nadie debería temer las amenazas de muerte y destrucción desde el cielo

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El papa León XIV ha pedido este lunes que los aviones sean "siempre portadores de paz" y "nunca de guerra", durante una audiencia a los directivos y personal de ITA Airways, la aerolínea nacional italiana que acompaña a los papas en sus viajes internacionales. Ayer, el sumo pontífice afirmó que "seguía con gran tristeza" el avance de la guerra en Oriente Medio.

"¡Los aviones deberían ser siempre portadores de paz, nunca de guerra! Nadie debería temer las amenazas de muerte y destrucción desde el cielo. Tras las trágicas experiencias del siglo XX, los bombardeos aéreos deberían haberse prohibido para siempre. En cambio, como sabemos, aún existen, y el desarrollo tecnológico, positivo en sí mismo, se pone al servicio de la guerra. ¡Esto no es progreso, es retroceso!", ha exclamado el Papa.

Asimismo, ha destacado que los vuelos papales son "uno de los símbolos más elocuentes de la misión de los sucesores de Pedro en la época contemporánea" y ha subrayado que, en sus viajes apostólicos, "el Papa se presenta ante todos como mensajero de paz" y "sus rutas son lo que siempre deberían ser: puentes de diálogo, encuentro y fraternidad".

El papa renueva su llamamiento a la paz

El papa ha renovado su llamamiento a la paz ante la situación en Oriente Medio y ha asegurado que no se puede "permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas indefensas, víctimas de estos conflictos".

Así lo ha expresado tras el rezo del Ángelus este domingo, donde también ha afirmado que "lo que las hiere a ellas, lacera a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito ante Dios", como ha dicho dirigiéndose a la multitud congregada en la plaza de San Pedro.

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Asimismo, León XIV ha asegurado que "sigue con tristeza" los avances de la situación en Oriente Medio así como "en otras partes del mundo devastadas por la guerra y la violencia" y ha pedido que "cesen las hostilidades y que se abran finalmente caminos de paz" que estén basados "en el diálogo sincero y en el respecto a la dignidad de cada persona humana".