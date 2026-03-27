Los países del G7 y la Unión Europea piden restablecer de forma permanente el tránsito en el estrecho de Ormuz

EE.UU propone a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra que como primera condición pide la apertura del Estrecho de Ormuz

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Los países del G7 y la Unión Europea han hecho este viernes un llamamiento a restablecer de forma "permanente" la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz en el marco de la guerra contra Irán, mientras que también han exigido el cese "inmediato" de los ataques contra la población y la infraestructura civiles.

Pese a haber rechazado la solicitud de Donald Trump de llevar a cabo una misión con el objetivo de liberar el estrecho de Ormuz, la UE ha pedido que se libere el tránsito cuanto antes y de manera permanente. Irán ha permitido el pase de varios petroleros estadounidenses.

"Reafirmamos la absoluta necesidad de restablecer de forma permanente la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz, de conformidad con la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el derecho del mar", han señalado en una declaración los ministros de Exteriores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, así como la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.

El acuerdo y la reunión

Durante la reunión celebrada los días 26 y 27 de marzo en la ciudad de Vaux-de-Cernay, han hecho hincapié en la "importancia de mitigar las consecuencias del conflicto para los socios regionales, las poblaciones civiles y la infraestructura crítica, así como en la necesidad de coordinar los esfuerzos de ayuda humanitaria".

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"Exigimos el cese inmediato de los ataques contra la población civil y la infraestructura. No existe justificación alguna para atacar deliberadamente a civiles en conflictos armados ni para atacar instalaciones diplomáticas", han expresado en su declaración conjunta tras el encuentro.

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De la misma forma, han tratado los "beneficios de formar alianzas diversas, coordinar esfuerzos y apoyar iniciativas, en particular para mitigar las crisis económicas mundiales que tienen un impacto directo" en los ciudadanos y las "interrupciones que afectan a las cadenas de suministro económicas, energéticas, comerciales y de fertilizantes".