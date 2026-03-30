La ONU ha abierto una investigación para conocer quién está detrás de los ataques que han provocado la muerte de varios cascos azules

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La guerra contra Irán sigue avanzando después de cuatro semanas con más tensión que nunca. Donald Trump celebraba la liberación de algunos petroleros en el estrecho de Ormuz como una causa resuelta, pero todavía quedan muchos frentes abiertos por negociar.

El ejército israelí ha iniciado una potente ofensiva con el objetivo de invadir el Líbano. En la zona sur, la ONU ha desplegado varias tropas militares con casi 700 cascos azules de España. Este lunes se ha conocido la muerte de tres militares, no españoles, pero sí que participaban en la misma operación.

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El reportero Marcos Méndez informa desde Beirut de la última hora: "Anoche hubo una explosión que mató a uno de los cascos azules que era de Indonesia y esta mañana ha habido un 'incidente' donde dos militares más han fallecido en una explosión cercana al coche en el que viajaban".

"Hay por lo menos otro casco azul muy grave y otro también se encuentra herido. Por el momento, no nos han confirmado si los muertos o heridos, no han podido ser rescatados por la situación tan peligrosa que se está dando a su alrededor. Así mismo, recuerdan que el ataque deliberado a los cascos azules o a cualquier base de Naciones Unidas podría considerarse un crimen de guerra".

Sobre la muerte de los cascos azules

Los dos soldados de Indonesia que fallecieron llevaban consigo el casco azul, lo que significa que son trabajadores de la ONU. Pero las ofensivas israelíes no han tenido miramiento y han acabado con la vida de al menos dos personas en una zona que lidera España.

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La ONU ya ha abierto una investigación, según explica Jacobo Pérez-Lirón. La ministra de Defensa, Margarita Robles ha relatado cómo han sucedido los ataques: "Se trata de una explosión al paso del convoy, se va a hacer la autopsia a los fallecidos". España tiene unos 600 militares que se encuentran bien por el momento, pero la situación ha obligado a extremar las medidas de seguridad.

Uno de los búnkeres, el 'Miguel de Cervantes' se encuentra a tan solo 10 kilómetros de la llamada 'línea azul', es decir, la frontera establecida hace 26 años por Israel y el Líbano, una zona crucial ya que parte de la misión de los cascos azules es evitar que la tensión entre ambos países incremente y vigilar que se cumplan las medidas de la ONU.