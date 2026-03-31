Claudia Barraso 31 MAR 2026 - 14:31h.

El Gobierno australiano ha abierto una investigación contra Facebook y Youtube por incumplir la prohibición de acceso a menores

Entra en vigor en Australia la ley que veta las redes sociales a los menores de 16 años para proteger su salud metal: la reacción de los jóvenes

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Australia está investigando a algunos gigantes tecnológicos como Facebook y Youtube por incumplir la prohibición de acceso a menores de 16 años en redes sociales, según han podido confirmar las autoridades del país, explicando su preocupación por el incumplimiento de esta ley.

“Aunque las plataformas de redes sociales han tomado algunas acciones iniciales, me preocupa por nuestro monitoreo de cumplimiento que algunos no están haciendo lo suficiente para cumplir con la ley australiana”, ha confirmado la reguladora de seguridad en línea de Australia, según ha recogido en declaraciones 'El Mundo'.

En diciembre entró en vigor la ley que prohíbe a menores de 16 años tener cuentas en las principales redes sociales. La norma prohíbe la creación de nuevos perfiles y obliga a desactivar las cuentas existentes, algo que algunas plataformas ya han comenzado a aplicar en los últimos días. Afecta a TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, Reddit, Threads, X (antes Twitter) y Kick, plataforma exclusiva de streaming. Por ahora, algunas como YouTube Kids, Google Classroom y WhatsApp quedan fuera.

El objetivo de la medida

El Gobierno justifica la medida como un paso necesario para reforzar la salud física y mental de los jóvenes. "Las redes sociales son un enorme experimento global no regulado con nuestros hijos. Estas leyes ponen la responsabilidad donde debe estar: en las plataformas. Si fallan en proteger a los jóvenes, debe haber consecuencias", defendió el gobernador de Nueva Gales del Sur, Chris Minns.

Un estudio encargado por el gobierno australiano a comienzos de año reveló que el 96% de los menores de entre 10 y 15 años usa redes sociales y que siete de cada diez se ha topado con contenidos dañinos, desde material misógino hasta vídeos violentos o publicaciones que promueven trastornos alimentarios y el suicidio. Además, uno de cada siete adolescentes afirmó haber sufrido acoso sexual y más de la mitad aseguró haber sido víctima de ciberacoso.