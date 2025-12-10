La medida afecta al menos a diez plataformas de redes sociales y de streaming, entre las que se encuentran Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick

Entra en vigor en Australia la ley que veta las redes sociales a los menores de 16 años para proteger su salud metal: la reacción de los jóvenes

Compartir







Australia se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años después de que haya entrado en vigor este martes la ley aprobada por el Parlamento y propuesta por el Gobierno del primer ministro Anthony Albanese para mejorar el bienestar psicológico y social de los menores de edad. Los adolescentes ya han respondido asegurando que "es inútil, vamos a buscar otra formas de acceder" o denunciando al gobierno australiano por coartar su libertad para comunicarse. Informa Noelia Tobías.

La prohibición, que ha entrado en vigor a medianoche, afecta al menos a diez plataformas de redes sociales y de streaming, entre las que se encuentran Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick.

Multas de hasta 50 millones de dólares australianos

El texto especifica que las diez empresas mencionadas deben tomar "medidas razonables" para evitar que los menores de 16 años tengan una cuenta activa en alguna de estas plataformas y detalla que en caso de que no se cumplan dichas restricciones podrían enfrentarse a multas de hasta 50 millones de dólares australianos.

Las plataformas sociales empezarán a borrar a partir de este martes las cuentas utilizadas por menores de 16 años y tendrán que pedir a los usuarios que decidan crearse una nueva que demuestren su edad con distintos métodos de verificación, como presentar un documento de identidad o realizar un escaneo facial.

No obstante, la ley no impide que los menores de 16 años puedan acceder sin estar registrados. Algunas redes sociales que de momento no se encuentran dentro de las restricciones son la popular Discord, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp o Steam Chat.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, defendió el domingo que la medida, una "iniciativa pionera a nivel mundial", será "uno de los mayores cambios sociales y culturales" en el país y se convertirá en "motivo de orgullo nacional en los años venideros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Australia establece la edad legal para consumir alcohol en 18 años porque nuestra sociedad reconoce los beneficios que este enfoque ofrece tanto para el individuo como para la comunidad. El hecho de que los adolescentes encuentren la manera de beber ocasionalmente no resta valor a contar con una normativa nacional clara", aseguró en un comunicado publicado por su oficina.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El primer ministro argumentó que gracias a la prohibición "los niños tendrán más tiempo para ser niños y los padres tendrán mayor tranquilidad". "Esta ley busca facilitarles conversaciones con sus hijos sobre los riesgos y daños de usar Internet", aseveró.

El Senado de Australia aprobó a finales de noviembre la medida después de que la Cámara de Representantes diera 'luz verde' al texto, que descarta castigos para los usuarios o los padres de los menores y pone el foco en las empresas como responsables de acatar este nuevo límite de edad.

Según el magnate Elon Musk, propietario de X, la ley es una forma de controlar "por la puerta de atrás" el acceso a Internet de todos los ciudadanos en Australia. Otras empresas han criticado la falta de concreción de la medida, que no impone ningún sistema de verificación para bloquear el acceso a los menores de 16 años.