"Creo que hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo", ha asegurado

Así ha sido el supuesto rescate del tripulante del caza derribado de EEUU que estaba desaparecido en Irán: Trump asegura que está "sano y salvo"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo a la cadena Fox News que cree que podría llegar a un acuerdo con Irán este lunes.

"Creo que hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando", dijo Trump a Trey Yingst, corresponsal extranjero jefe de Fox News.

Si no llega a un acuerdo, amenaza con "volarlo todo"

En caso de no llegar a un acuerdo, dijo estar "pensando en volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo".

Poco antes, el mandatario amenazó de nuevo a Irán con desatar "el infierno" si no reabren el estrecho antes de este martes.

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", escribió Trump en un su red social Truth Social.

El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril).

"Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS! Alabado sea Alá", escribió Trump.

El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Teherán.

El miércoles, Trump prometió en un mensaje a la nación que atacará "con dureza" al país en las próximas dos o tres semanas.