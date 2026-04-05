Donald Trump confirma que EEUU ha rescatado al tripulante de un caza derribado que estaba desaparecido en Irán

EEUU confirma que ha rescatado al piloto del caza derribado desaparecido en Irán mientras Teherán lo niega

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo en la red social Truth que las fuerzas estadounidenses lograron localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense que se encontraba desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza de guerra.

"¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación", indicó Trump en su publicación.

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El rescate del soldado

El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero. Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética. El presidente estadounidense precisó que el rescatado se encuentra «sano y salvo» a pesar de confirmar que recibió heridas, sin revelar la gravedad de estas.

"Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo", afirmó el líder de Washington al asegurar que vigilaban de cerca su localización mientras planeaban el rescate.

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"¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!", subrayó Trump, al señalar que ningún soldado resultó herido o muerto durante el operativo de rescate, del que no aportó más detalles. Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. El único tripulante de esa nave fue rescatado con vida.

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Irán niega el rescate

Por su parte, Irán ha asegurado que frustró un intento de Estados Unidos de rescatar al piloto después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que habían rescatado con vida al militar.

“En evaluaciones complementarias realizadas por expertos en el lugar se determinó que dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk del Ejército estadounidense fueron destruidos”, aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, quien dijo que la operación estadounidense para rescatar a su piloto terminó en un “fracaso total”, según informó la agencia Tasnim.

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Indicó que la operación fue repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad, que lograron impedir el rescate tras la entrada de aeronaves enemigas en el centro del país.

La supuesta localización del piloto

La Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado que las aeronaves fueron destruidas durante la operación y calificó el episodio como una “nueva derrota humillante” para Estados Unidos. Además, la Guardia acusó a Trump de intentar encubrir el fracaso de la operación tras afirmar en redes sociales que se había llevado a cabo una misión especial para rescatar al piloto.

El mandatario estadounidense dijo este domingo en la red social Truth que las fuerzas estadounidenses lograron localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense que se encontraba desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza F-15 de EE.UU.

El derribo del caza

El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero.

Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética.

El presidente estadounidense precisó que el rescatado se encuentra "sano y salvo" a pesar de confirmar que recibió heridas, sin revelar la gravedad de estas.