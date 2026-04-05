Trump ha advertido que no habrá "nada que se parezca" al ataque que va a desencadenar si Teherán no acepta su ultimátum

Así ha sido el supuesto rescate del tripulante del caza derribado de EEUU que estaba desaparecido en Irán: Trump asegura que está "sano y salvo"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este domingo su amenaza más contundente, plagada de insultos, a las autoridades iraníes desde que bloquearon la navegación en el estrecho de Ormuz: o abren el paso para el martes que viene u ordenará un ataque masivo contra las infraestructuras iraníes.

"El martes que viene será el Día de las Plantas Energéticas y el Día de los Puentes, todo en uno", ha declarado Trump antes de asegurar que no habrá "nada que se parezca" al ataque que va a desencadenar si Teherán no acepta su ultimátum.

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Un aviso que Trump ha repetido en los términos más contundentes posibles: "Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Esperad y mirad. Alabado sea Alá", ha zanjado.

Poco después, y en declaraciones a Fox News, Trump ha declarado su absoluto hartazgo con la situación. "Si no llegan a un acuerdo rápido, estoy considerando volar todo por los aires y apoderarme del petróleo", ha indicado Trump antes de expresar su confianza en la posibilidad de alcanzar 'in extremis' un acuerdo para el lunes, por mucho que las autoridades iraníes se hayan negado en rondo desde el principio a aceptar directamente sus términos.

Para facilitar las cosas, Trump asegura que los negociadores iraníes con los que está tratando, sin dar nombres, "han recibido una amnistía" para protegerles de nuevos ataques de Estados Unidos como los que acabaron con la plana mayor del estamento clerical iraní, representado en el fallecido ayatolá Alí Jamenei, al principio de la guerra.

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Trump anuncia el rescate del militar desaparecido en Irán tras el derribo de su avión de combate

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este domingo que el Ejército norteamericano ha rescatado al oficial de sistemas de armas del caza F-15 derribado este viernes por Irán, que se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní, después de casi dos días de intensa búsqueda del militar.

La operación ha ocurrido aproximadamente en las montañas de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, en el suroeste del país, según se extrae del relato de lo ocurrido proporcionado por los medios oficiales iraníes.

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A partir de ahí, las historias difieren. Mientras medios semioficiales iraníes aseguraron que al poco de comenzar la operación aparecieron efectivos armados iraníes que iniciaron un intercambio de disparos con la unidad de Búsqueda y rescate de combate del Ejército estadounidense (CSAR), fuentes norteamericanas explicaron al portal Axios que los únicos disparos fueron estadounidenses en un intento de despejar la zona para asegurar el rescate.

En cualquier caso, la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, ha informado de que al menos cinco iraníes, identificados como miembros de la Guardia y reclutas han muerto y ocho han resultado heridos durante la operación.