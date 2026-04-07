Trump abre la puerta a aplazar el ultimátum a Irán "si avanzan en las últimas horas las negociaciones"

Aunque Trump mantiene las 02:00 de la madrugada, hora española, como fecha límite, ha señalado que podría ampliar el plazo si avanzan las conversaciones

La Casa Blanca niega que Trump esté sopesando la posibilidad de utilizar armas nucleares en Irán

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Esta noche expira el plazo que ha dado Donald Trump a las autoridades de Teherán y, por el momento, no ha anunciado nada de prórrogas. Al contrario, ha lanzado contra Irán la mayor de las amenazas pronunciadas hasta ahora. El mandatario ha amenazado con que "toda una civilización morirá esta noche", a pocas horas del fin de su ultimátum, antes de adelantar que en las próximas horas se vivirán "uno de los momentos más importantes" en la historia mundial. Informa en el vídeo Rosa Conde.

Un mensaje dramático y contundente en el que insistía en que una civilización entera está a punto de morir y que jamás podrá ser recuperada. Tal y como informa la periodista, "la única esperanza que se entrevía en sus palabras era que quizá esto pueda cambiar porque ahora mismo hay unos líderes menos radicales y más inteligentes que antes y que algo maravillosamente revolucionario podría ocurrir", señala la conde.

Trump ha hablado en las últimas horas con la cadena Fox, donde le ha dicho a un presentador que esa hora límite se mantiene. "Trump ha añadido algo nuevo. Ha dicho que si avanzan ahora mismo en estas últimas horas las negociaciones, podría aplazar ese tiempo", concluye la periodista.