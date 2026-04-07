La Casa Blanca niega que Trump esté sopesando la posibilidad de utilizar armas nucleares en Irán

La Casa Blanca descarta el uso de armas nucleares pese a las amenazas de Trump y el aumento de la tensión con Irán

Irán advierte a EEUU y sus aliados con dejarlos "años" sin gas y petróleo si Washington "cruza las líneas rojas

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La Casa Blanca ha negado este martes que las autoridades estadounidenses estén sopesando la posibilidad de utilizar armas nucleares en Irán, después de que el presidente, Donald Trump, haya amenazado con acabar con “toda una generación” en plena escalada de tensión y a pocas horas de que finalice el plazo dado a Teherán en su último ultimátum.

Tras un discurso del vicepresidente JD Vance, la administración estadounidense ha asegurado que “nada de lo dicho sugiere” que Washington esté considerando el uso de este tipo de armamento. “Nada de lo que ha dicho el vicepresidente sugiere eso”, ha indicado la Casa Blanca en un mensaje difundido en redes sociales, en respuesta a críticas surgidas en el debate político.

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Tensión política y cruce de mensajes

La reacción se produce después de que una cuenta vinculada a Kamala Harris, excandidata demócrata y exvicepresidenta, interpretara las palabras de Vance como una posible amenaza implícita.

“Tenemos herramientas que, hasta ahora, no hemos decidido usar. El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas y lo hará si los iraníes no cambian su comportamiento”, había afirmado previamente el vicepresidente.

Vance subrayó además que Estados Unidos espera una respuesta de Irán antes de las 20.00 horas, insistiendo en que el objetivo es garantizar la estabilidad económica global. “Lo que realmente queremos es un mundo en el que el petróleo y el gas fluyan libremente”, señaló.

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El vicepresidente advirtió también de que esa estabilidad no será posible si Irán incurre en lo que calificó como “actos de terrorismo económico”, y recalcó que Washington dispone de herramientas suficientes para responder si no hay cambios en la postura iraní.