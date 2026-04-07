Darío Menor Juan Tejón 07 ABR 2026 - 15:51h.

Los benefactores suelen ser grandes empresas que costean el viaje del pontífice a a través de publicidad

El lema de la visita del papa León XIV a España será 'Alzad la mirada': permanecerá en España del 6 al 12 de junio

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El papa León XIV visitará España el próximo mes de junio y hará parada en Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife. 'Alzad la mirada' será el lema de su visita, tal y como reveló este lunes el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en un vídeo publicado por Trece, el canal de la Conferencia Episcopal, para dar la bienvenida a la Pascua. Poco a poco se van conociendo más detalles de este viaje, incluido el precio de que tendrá besar la mano al pontífice.

Y es que pocas personas saben que la manera que tiene la Iglesia de financiar los viajes de los pontífices es organizar reuniones privadas con el papa. Los precios van desde los 250.000 euros por tener un asiento en algunas de las audiencias papales hasta un millón por tener un espacio reservado con el santo padre.

Tal y como explica el periodista Darío Menor en el vídeo, la Iglesia Católica está pidiendo colaboración a los ciudadanos y a las empresas para financiar este visita, que no recibe dinero público. "Los ciudadanos pueden participar en una colecta especial mientras que a las empresas y los grandes donantes se les pide entre 1.000 euros y un millón de euros. Aquellos que paguen más de 500.000 euros podrán mantener un encuentro privado con León XIV.

El precio de besar la mano al papa

"El Santo Padre normalmente tiene algún tipo de encuentro con aquellas personas que de manera más relevante han ayudado a que la visita haya podido tener lugar", explicaba Fernando Giménez, de la Conferencia Episcopal.

Lo novedoso es que la Iglesia pone por escrito que una donación millonaria supondrá un saludo o un encuentro privado con su santidad. "Los grandes benefactores tendrán el privilegio de un encuentro privado con el papa, puede tener incluso reuniones de trabajo a nivel de los arzobispos que organizan la visita y eso es un poquito escandaloso, la verdad", opina Jesús Bastante, redactor jefe de 'Religión Digital'.

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Los grandes benefactores, muchos del Ibex 35, también podrán publicitar a sus empresas. "El asociarte o vincularte con una imagen potente de un papa que pide por la paz, concordia, pues no es mal compañero de viaje para asociarlo a tu marca", señala José Beltrán, director de 'Vida Nueva'.

Entre los fieles hay división de opiniones entre los que piensan que es "capitalismo puro y duro" y quienes lo ven razonable. La visita del Santo Padre reportará 100 millones de euros a España, pero va a costar al menos 15 millones y la mitad de esa cantidad será sufragada por benefactores.