El Vaticano considera creíble la carta de la víctima que denuncia las agresiones sexuales del obispo Rafael Zornoza

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) visita este lunes en el Vaticano al papa León XIV; una cita que habían solicitado los obispos españoles tras el nombramiento del nuevo pontífice en mayo, y que se confirmó para esta fecha el pasado mes de agosto. El encuentro, además, se produce también en plena polémica por los presuntos abusos cometidos en los años 90 por el obispo de Cádiz.

La audiencia, con nueve obispos españoles, ha obligado a retrasar el inicio de la 128º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, prevista para este lunes, a este martes 18 de noviembre, según han confirmado fuentes de la CEE, que han explicado que este tipo de visitas son "habituales" cuando hay un nuevo papa.

Confirmada desde agosto, la visita tiene lugar una semana después de haberse conocido que el Vaticano está investigando al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe en la década de los 90.

Al respecto, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha reconocido con "dolor" que el hecho de que el Vaticano haya abierto esa investigación "concede una verosimilitud a la acusación" de abusos sexuales a un menor, aunque, al mismo tiempo, ha pedido respetar la presunción de inocencia.

En el marco de la citada Asamblea Plenaria, que tendrá lugar del 18 al 21 de noviembre, los obispos conocerán el informe anual de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral para víctimas de abusos sexuales (PRIVA), publicado el pasado septiembre y en el que se informa de que en el último año se han recibido un total de 89 solicitudes de reparación integral.

Los obispos españoles que visitan al papa León XIV

En lo referido a la visita de este lunes al Vaticano, la delegación que se reúne hoy con el papa León XIV está formada por el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello; el vicepresidente de la CEE y arzobispo de Madrid, José Cobo; y el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán.

Completan la comitiva el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz; el arzobispo de Burgos, Mario Iceta; el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent; el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo.