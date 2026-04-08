Israel mata a un periodista de Al Yazira en la Franja de Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza han denunciado la muerte de un periodista de Al Yazira en la Franja de Gaza a manos del Ejército israelí

El Ejército de Israel mata al periodista palestino Anas Al Sharif y a otros cinco reporteros en un ataque en Gaza

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Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este miércoles la muerte del periodista de Al Yazira Mohamed Wisham a manos del Ejército israelí, que lanzó un ataque contra su vehículo en Ciudad de Gaza.

La Oficina de Medios del Gobierno gazatí ha condenado "en los términos más enérgicos" la persecución y los ataques "sistemáticos" contra profesionales de los medios, incluido este último asesinato que eleva a 262 los periodistas muertos a manos de Israel desde que comenzara su ofensiva militar contra la Franja de Gaza en octubre de 2023.

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Así, ha hecho un llamamiento a la Federación Internacional de Periodistas y "todas" las organizaciones que representen a estos profesionales a condenar "estos crímenes sistemáticos" de Israel contra periodistas y medios palestinos en el enclave.

La cadena qatarí Al Yazira ha confirmado la muerte de su empleado, después de que un ataque con drones de Israel impactara sobre su automóvil en la calle Al Rashid, al oeste de la Ciudad de Gaza, matando asimismo a su acompañante.

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Otros periodistas de Al Yazira fallecidos en la guerra

En agosto del año pasado, el periodista palestino Anas Al Sharif, uno de los reporteros más destacados de Al Yazira en su cobertura de la guerraen Oriente Medio, y otros cuatro reporteros de la cadena panárabe Al Yazira murieron en un ataque israelí contra una tienda de campaña reservada para medios en la capital gazatí. Además, hubo otros dos fallecidos, siendo uno de ellos identificado como Mohammed al Jalidi, según ha informado en su cuenta en 'X' la cadena de televisión al Quds, vinculada a Hamás.