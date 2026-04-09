Claudia Barraso 09 ABR 2026 - 18:11h.

La Policía del Norte de Gales ha desmantelado una gran plantación encontrada a una mansión que utilizaba hace tiempo el rey Carlos III

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La Policía del Norte de Gales ha descubierto una granja de cannabis en una mansión que en su día estuvo utilizando el rey Carlos como gran salón de baile. La casa, Plas Glynllifon, se encontraba cerca de Caernarfon, en Gwynedd.

Uno de los agentes que acudió hasta la mansión, afirmó en declaraciones para el medio ‘BBC’ que había muchas habitaciones con plantas: “Descubrimos un cultivo que estaba en la última planta del edificio. Estimamos que había unas 12 habitaciones con cultivos y que eran plantas bastante maduras.

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“Hay mucha información que procesar y mucho trabajo forense. Además, ya nos encontramos analizando otro material digital que hemos encontrado”, explica. Aunque por el momento las autoridades no han confirmado que se haya producido alguna detención, el mismo agente afirma que pueden “llegar al punto en el que se puedan realizar algunos arrestos”.

Del gran baile del rey Carlos III a ser ocupada para plantar cannabis

“La electricidad estaba siendo manipulada y se estaba desviando mucho suministro de agua hacia dentro, pero la propiedad no estaba habitada, de hecho, se encuentra en un estado de deterioro”. Esta mansión fue construida en la década de 1830, la cual perteneció a “Lord Newborough y que acogió el baile de investidura del Príncipe de Gales, ahora rey Carlos III”. Ese gran acto tuvo lugar en el año 1969 y a pesar de que se encuentra abandonada desde hace unos años, sigue siendo propiedad privada.

Por su parte, han pedido a la ciudadanía que respete el cordón policial mientras los agentes todavía se encuentran trabajando en la zona para conseguir sacar todas las plantas encontradas y recoger todas las pruebas posibles para dar con la persona o las personas que ocuparon el lugar para crear esta gran granja. Las autoridades del Norte de Gales investigan un material digital que no han desvelado de qué se puede tratar, clave en el caso.