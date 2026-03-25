Claudia Barraso 25 MAR 2026 - 20:12h.

Kate Middleton rompe el protocolo real en una ceremonia de Canterbury: así ha sido su comentado look

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Los príncipes de Gales han asistido a la ceremonia de entronización de Dame Sarah Mullally, como la 106ª arzobispo de Canterbury. Es un momento muy importante para la historia, ya que es la primera vez que una mujer ocupa este cargo dentro de la Iglesia. Kate Middleton y el príncipe Guillermo ya estuvieron reunidos con ella, como pudieron informar a través de redes sociales.

Para esta visita, Kate Middleton ha elegido un abrigo largo de una de sus marcas favoritas, la de Suzannah London. El evento ha tenido lugar en la Catedral de Canterbury, uno de los edificios más importantes del Reino Unido y la sede del arzobispo de Canterbury, siendo la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra. Al acto, también han asistido diferentes personalidades religiosas e institucional.

El rey Carlos III no asistió a la ceremonia, pero Guillermo acudió en su representación, como el heredero al trono. Los motivos por los que el rey y la reina de Inglaterra no han acudido se desconocen, pero los príncipes estaban radiantes y en especial, Kate Middleton, radiante con un look de lo más elegante y sofisticado. De hecho, no es la primera vez que se deja ver con ropa de esta marca, sino que ha sido uno de sus infalibles en este tipo de eventos.

El look de la ceremonia

La princesa de Gales ha combinado este abrigo con un sombrero a juego de Juliette Botterill, una conocida diseñadora británica de tocados. Este tipo de sombreros son muy habituales en los protocolos de vestimenta para acudir a este tipo de ceremonias en Reino Unido. Es una de las primeras veces que Kate Middleton se recoge su largo pelo negro, pero esta vez ha acertado con un moño trenzado.

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A su llegada, los príncipes han sido recibidos por Lady Colgrain, la representante de la corona en Kent. La anécdota del momento es que, al ser la princesa la primera en saludarla, ella ha hecho esa primera reverencia a la mujer de Guillermo en vez de al heredero. Normalmente, Kate suele respetar los protocolos en las ceremonias, que implican que el príncipe Guillermo sea saludado el primero.

No se trata de un acto de desprecio. Simplemente es que ella estaba sentada en la zona del coche que daba a las puertas de la catedral, mientras que el príncipe tuvo que rodear todo el vehículo. No ha sido una polémica que haya tenido mucha trascendencia, simplemente una pequeña anécdota en sus comportamientos.