Durante las vacaciones de Pascua, el hermano del rey Carlos III, alejado por completo de la familia real británica, no ha estado exento de polémica

El expríncipe Andrés todavía opta a ser rey de Reino Unido: el motivo por el que continúa en la línea de sucesión pese a sus polémicas

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El expríncipe Andrés no deja de protagonizar una polémica tras otra. Incluso estos días, que parecía mantenerse ajeno a la familia real británica mientras los miembros disfrutaban de las vacaciones de Pascua, el hermano menor del rey Carlos III ha vivido dos situaciones que evidencian la tensa situación que atraviesa.

Tal y como ha trascendido, un grupo de manifestantes logró vulnerar hace escasos días la seguridad del entorno donde reside el antiguo duque de York, poniendo en peligro su estancia en Wood Farm, lugar en el que se encuentra de manera temporal hasta que se traslade definitivamente a Marsh Farm tras verse obligado a abandonar 'in extremis' su histórica vivienda en Windsor.

Varios manifestantes consiguieron escalar el perímetro de seguridad de la propiedad y comenzaron a propinarle insultos relacionados con sus escándalos judiciales y su relación con el difunto financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y tráfico de menores.

El equipo del 'exroyal' no tardó en intervenir y los intrusos abandonaron el lugar poco después sin que se produjeran daños personales, sin embargo, el incidente refleja el clima de presión que rodea al antiguo miembro de la Corona británica.

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El enfrentamiento con su hermano Eduardo

No es el único problema que ha tenido que ver con la vivienda. Desde hace años, el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo y hermano de Andrés, y su esposa, Sofía, disfrutan de la Semana Santa en Wood Farm, la casa de campo situada en Sandringham y conocida por haber sido uno de los refugios favoritos de la difunta reina Isabel II. Sin embargo, este años sus planes se han visto truncados por la presencia de Andrés.

'The Sun' asevera que el exduque de York se ha negado a abandonar el lugar durante el periodo vacacional, obligando a su hermano a buscar otro alojamiento y desplazarse así a Gardens House, una vivienda de ocho habitaciones situada a unos 300 metros de la residencia principal de Sandringham.

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Este suceso deja claro que la relación del exduque de York con su familia está prácticamente rota desde su caída en desgracia ligada a su relación con Epstein, así como su detención policial el pasado mes de febrero como sospechoso de mala conducta durante su cargo público como enviado comercial de Reino Unido.

Las polémicas del expríncipe Andrés

Las polémicas se intensificaron tras la publicación de un sinfín de archivos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señalaban la relación entre ambos durante años, pese a que Andrés siempre ha negado haber cometido delitos.

El año pasado, tras el escándalo, Carlos III decidió retirarle todos sus títulos, honores y dignidades reales, siendo la mayor sanción interna que el monarca imponía a su propio hermano en décadas. Desde entonces, Andrés se ha visto cada vez más solo en el paisaje institucional del Reino Unido. Ni Buckingham ni sus hermanos han aparecido públicamente para defender su figura.

Cabe recordar que en 2022, el hermano del soberano británico llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, quien le acusaba de abusos sexuales cuando era menor de edad, aunque el acuerdo se cerró sin admisión de culpabilidad.