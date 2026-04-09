Un año después del accidente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte continúa investigando las causas del siniestro

El helicóptero en el que ha muerto la familia española en Nueva York perdió las aspas en pleno vuelo y cayó al río Hudson

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Familiares de los españoles fallecidos en el accidente de helicóptero ocurrido en el río Hudson, en Nueva York, han reclamado este jueves, junto a legisladores estadounidenses, un refuerzo de la seguridad en la aviación de helicópteros comerciales, en vísperas del primer aniversario de la tragedia.

"No queremos prohibir los vuelos comerciales, sino que se aumente la seguridad", ha señalado Joan Camprubí, hermano de Mercè Camprubí Montal, durante una rueda de prensa celebrada junto al río donde ocurrió el siniestro.

Un año del accidente

El accidente tuvo lugar el 10 de abril de 2025, cuando un helicóptero turístico se estrelló en el Hudson apenas 16 minutos después de despegar. En él viajaban los cinco miembros de la familia Escobar Camprubí, Agustín Escobar Cañadas, Mercè Camprubí Montal y sus tres hijos de 10, 8 y 4 años, además del piloto, todos ellos fallecidos.

Con motivo del aniversario, los familiares han viajado a Nueva York para rendir homenaje a las víctimas con una misa en la Catedral de San Patricio y una ofrenda floral en el río. Asimismo, han aprovechado la ocasión para impulsar cambios legislativos que refuercen la seguridad de este tipo de vuelos.

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En el acto han estado acompañados por miembros del Congreso de Estados Unidos, como Jerrold Nadler y Nicole Malliotakis, que promueven la denominada Ley de Seguridad y Paridad de los Helicópteros.

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Impulso a una nueva ley de seguridad

Esta iniciativa busca equiparar los estándares de seguridad de los helicópteros comerciales a los de los aviones, mediante la exigencia de equipos específicos, mayores controles de mantenimiento y una supervisión más estricta.

"Es una idea de sentido común y es hora de que la legislación se ponga al día", ha defendido Nadler, quien confía en que la norma pueda aprobarse antes de final de año.

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También han participado en el acto otros representantes como Adriano Espaillat, así como expertos legales en accidentes de aviación.

Por su parte, Joan Camprubí ha anunciado que la familia trabaja en la creación de una fundación con el objetivo de evitar tragedias similares en el futuro. "La seguridad no debería ser una opción, sino una responsabilidad", ha subrayado.