Trump arremete de nuevo contra la OTAN y asegura que sus miembros solo reaccionan “bajo presión"

Las contradicciones del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y el papel de Israel

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este jueves contra la OTAN y ha afirmado que ninguno de los países que la forman "entiende nada a menos que se les presione", unas declaraciones que llegan justo un día después de que acusara a los Estados miembro de "no estar ahí" cuando se les necesita.

"Ninguna de esta gente, incluido nuestra muy decepcionante OTAN, entendió nada a menos que se les presionara", ha afirmado el magnate neoyorquino en declaraciones difundidas a través de redes sociales.

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Tensiones con los aliados

El miércoles, Trump aseguró que la OTAN "no estuvo ahí cuando la necesitábamos y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla", si bien el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha asegurado que "la gran mayoría" de los países europeos "han colaborado" con Estados Unidos.

Los reproches desde Washington continúan a pesar de la negativa de varios aliados, como España o Francia, de impedir el uso de sus bases militares en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, actualmente suspendida tras el alto el fuego acordado esta semana.

Esta ofensiva fue lanzada en medio de negociaciones indirectas mediadas por Omán entre Estados Unidos e Irán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear. Está previsto que las delegaciones de Teherán y Washington retomen contactos para avanzar hacia un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto.