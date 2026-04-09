Esperanza Calvo 09 ABR 2026 - 16:04h.

Los libaneses están en estado de shock y eso es mucho decir de una población curtida como pocas en el sufrimiento.

Las contradicciones del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y el papel de Israel

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El problema del conflicto en el Golfo sigue estando en el Líbano, que ha quedado fuera de la tregua y que ha vivido unas últimas horas durísimas. Bombardeos como nunca sobre Beirut. Casi doscientos muertos en diez minutos. E Israel deja claro que esto no va a parar, informa Iván Bouzo.

Los libaneses están en estado de shock y eso es mucho decir de una población curtida como pocas en el sufrimiento que trae la guerra. 254 personas morían ayer en los bombardeos israelíes, más de 1.100 heridos en una sola jornada. "No soy capaz de describir lo intenso, lo aterrador, lo espantoso que fue", dicen unos aterrados ciudadanos.

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El día más mortífero era también el primer día de tregua entre Irán y Estados Unidos. Una tregua que no va con ellos tal y como ha aclarado el vicepresidente Vance, que encabezará las negociaciones: "Los iraníes pensaron que el alto el fuego incluía al Líbano, y no era así. Nunca hicimos esa promesa."

Conmemoración de la muerte del líder supremo en las calles

El presidente del parlamento iraní, uno de los hombres fuertes del país acaba de recordar a EEUU que Líbano debe formar parte del alto al fuego. No solo eso, considera que es su punto número 1 de las negociaciones que comenzarán el sábado en Pakistán de las que Irán aún no ha confirmado el equipo negociador, mientras el régimen sigue vendiendo su versión de la victoria en las calles.

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En la conmemoración de los 40 días de la muerte del líder supremo, han querido que veamos cómo el equipo de seguridad le cambia la chaqueta y le pone una gorra al presidente Pezeskián para que pueda moverse libremente. Control y relato, los ayatolás quieren transmitir imagen de fortaleza ante las negociaciones. Trump también quiere condicionarlas: recuerda que las tropas estadounidenses siguen en la región, dispuestas a reactivarse en cualquier momento.

Así, el alto el fuego es frágil, está bajo máxima presión por todas las partes.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha advertido este jueves de que la continuación de los bombardeos de Israel contra Líbano a pesar del acuerdo de alto el fuego anunciado el miércoles entre Washington y Teherán "hará que las negociaciones carezcan de sentido", después de que Pakistán confirmara que delegaciones de ambos países se reunirán el viernes en Islamabad para intentar lograr un acuerdo final.

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"Las repetidas agresiones de la entidad sionista contra Líbano son una violación flagrante del acuerdo inicial de alto el fuego y una peligrosa señal de engaño y falta de compromiso con un potencial acuerdo", ha dicho el mandatario iraní en redes sociales, después de que las fuerzas israelíes lanzaran el miércoles una intensa oleada de bombardeos que dejó más de 200 muertos y un millar de heridos en territorio libanés.

"Nuestros dedos permanecen en el gatillo"

"La continuación de estos ataques hará que las negociaciones carezcan de sentido", ha sostenido en un mensaje publicado en redes sociales. "Nuestros dedos permanecen en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses", ha avisado, en medio de las denuncias internacionales a los ataques israelíes, que han continuado durante la jornada de este jueves.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha reseñado que "Líbano y la totalidad del eje de resistencia, como aliados de Irán, forman parte inseparable del alto el fuego", antes de asegurar que este es el primero de la propuesta de diez puntos presentada por Teherán para el acuerdo.

Qalibaf ha recordado que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, "subrayó de forma pública y clara el asunto de Líbano" y que "no hay espacio para negarlo o dar marcha atrás". "Las violaciones del alto el fuego acarrean costes explícitos y respuestas firmes. Extingan inmediatamente el fuego", ha advertido.

Sharif anunció el miércoles un alto el fuego en Irán tras sus labores de mediación y aseguró que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.