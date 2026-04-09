Pakistán desmiente a Israel y asegura que Líbano está incluido en el acuerdo de alto el fuego alcanzado por EEUU e Irán

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El Armagedón anunciado por Donald Trump en Irán no llegó, no arrasó con la civilización, pero tampoco ha terminado la guerra. Por el momento es una tregua, que todos perciben como muy frágil. Los bombardeos de Israel contra zonas residenciales en Líbano y la ralentización del paso de los petrolero por el Estrecho de Ormuz lo evidencian. Una información de la periodista Sonia Losada.

El alto el fuego se anunciaba de madrugada 'in extremis' 90 minutos antes de que terminara el ultimátum de Donald Trump a Irán, al que había prometido sumir en "la edad de piedra". Unos y otros dan su propia versión de lo ocurrido, pero la desesperación del presidente de Estados Unidos por cerrar el conflicto, que él mismo inicio, era evidente. A cambio. Trump se aseguró la apertura del Estrecho de Ormuz.

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Para Estados Unidos era la respuesta clemente de Trump a la súplica de Irán; para Teherán es la rendición de Washington ante la certeza de que no podían acabar con su régimen.

El régimen iraní ha asegurado que Trump ha claudicado a su plan de 10 puntos que incluye el abandono de Estados Unidos de la región o el control futuro del Ormuz. Desde la Casa Blanca aseguran que sus tropas permanecerán en la región supervisando que las condiciones del alto el fuego se cumplan. ¿Qué versión creer?

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Israel se desentiende del acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Lo cierto es que el frágil acuerdo se tambaleaba apenas unas horas después por los misiles lanzados por Irán a la refinería iraní de la isla de Lavan. Esta tarde Irán respondía con este ataque al lugar donde termina el oleoducto con el que los países del Golfo tratan de sacar el petróleo por el Mar Rojo, salvando Ormuz.

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Israel se ha desmarcado del plan de paz y lanzó ayer la ofensiva más potente y sin aviso previo a barrios residenciales en Líbano, donde han muertos más de 200 civiles. Tel Aviv había interpretado el acuerdo a su modo, dejando fuera al Libano, aunque Pakistán, mediador de este endeble acuerdo de tregua, ha desmentido a Israel.

La Casa Blanca, que parecía haber obviado a su principal aliado en esta 'aventura' militar, ha salido a apoyar a Netanyahu, confirmando que la ofensiva israelí en Líbano no entra en el acuerdo.

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Irán, ha vuelto a cerrar el Estrecho, 17 horas después, en respuesta a los bombardeos israelíes sobre Beirut, pero de espaldas a la supuesta ruptura del alto el fuego y al ruido de los misiles mantenía su agenda para avanzar hacia un acuerdo estable. Este viernes se sentarán los representantes de Estados Unidos e Irán en Islamabad para intentar restablecer una paz duradera en la región.