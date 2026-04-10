Trump y la guerra de Irán se convierten en un lastre electoral para la ultraderecha europea

David Cacho 10 ABR 2026 - 16:34h.

Desde que comenzó el conflicto en Irán la ultraderecha no ha dejado de caer en Europa

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirma que Santiago Abascal es "su jefe": "No se podría querer un líder mejor que tú"

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Con las elecciones de Hungría este fin de semana, en las que Viktor Orbán podría perder el mandato, se habla de un declive de la extrema derecha en Europa. Los datos apuntan de momento a una tendencia clara.

La oposición de centro derecha, europeísta iba por delante en los sondeos, a lo que el Gobierno de Orbán respondió cambiando las circunscripciones electorales a su favor. La visita del vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, lo único que ha conseguido ha sido hundir todavía más a Orbán en los sondeos.

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En cuanto a las elecciones celebradas en marzo en Europa, en Francia, en las municipales, el partido de Le Pen solo consiguió conquistar la ciudad de Niza. Aspiraban a mucho más y eso que incluso se habían alejado, continuamente de la guerra de Irán.

En Italia, Meloni convocó un referéndum para reformar la justicia, que perdió por ocho puntos. En Dinamarca, con el caso de Groenlandia, el gobierno de centroizquierda logró sobrevivir. El partido danés simpatizante con Trump quedó muy por debajo de las expectativas.

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En Eslovenia, el partido candidato afín a Trump que iba a arrollar al final perdió ante los liberales. Parece claro que en estos 40 días de guerra, en las elecciones convocadas, Donald Trump ha sido un lastre para los candidatos y los partidos que la gente asociaba con él.