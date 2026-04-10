Irán no negociará con EEUU hasta que se aplique la tregua en el Líbano

El equipo negociador iraní aún no se ha desplazado hasta Islamabad, donde está previsto que el sábado comiencen las negociaciones

Las contradicciones del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y el papel de Israel

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Irán no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que no se aplique el alto el fuego en el Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días.

"Tenemos el dedo en el gatillo", dice el presidente de Irán

“Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques”, informaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.

Los dos medios citaron a fuentes informadas de la situación e indicaron que el equipo negociador iraní aún no se ha desplazado hasta Islamabad, donde está previsto que mañana comiencen las negociaciones.

Irán y Estados Unidos acordaron el miércoles un alto el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra que Washington comenzó de forma conjunta con Israel el 28 de febrero.

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Pero horas después del acuerdo, Israel lanzó una dura ofensiva contra el Líbano que ha causado más de 300 muertos ante las críticas de Irán, que insiste en que el Líbano estaba incluido en el acuerdo de tregua.

Tanto Israel como Estados Unidos han negado ese punto del acuerdo, aunque ayer se anunció que Israel y el país árabe mantendrán negociaciones directas en Washington la semana que viene.

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó ayer que los ataques contra el Líbano son una violación del alto el fuego y aviso que esas agresiones “dejan sin sentido las negociaciones”.

“Tenemos el dedo en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos libaneses”, aseguró.