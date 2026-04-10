La postura de España sobre el conflicto de Gaza y la cuestión palestina supuso un punto de inflexión en las relaciones con Israel

Netanyahu acusa a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha acusado a España de "librar una guerra diplomática" contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza. "Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", ha afirmado en un vídeomensaje.

Pero las relaciones entre el Gobierno de Sánchez e Israel vienen siendo muy complicadas desde hace tiempo. La guerra en Gaza supuso un importante punto de inflexión por las críticas a Netanyahu desde el Ejecutivo español, que calificó de genocidio lo ocurrido en la franja. Más tarde llegó el reconocimiento de los dos estados y el embargo de armas.

Sánchez habló de una "matanza indiscriminada de civiles inocentes" en Gaza. Aquello derivó en una crisis diplomática que empezó con llamadas a consultas de los embajadores de ambos países. Cuando España reconoció al Estado palestino, Israel acusó al Gobierno de Sánchez de premiar al terrorismo y de incitar al asesinato del pueblo judío.

Una escalada de tensión constante, agravada por el embargo de armas a Israel y con el bloqueo por mar y aire a Netanyahu de operaciones logísticas en materia militar. Durante todo este tiempo, además, Sánchez ha insistido en el término "genocidio", y no ha gustado nada a Tel Aviv, ya que se considera una "expresión inaceptable" para el gobierno de Netanyahu.