El presidente del Gobierno ha pedido al gigante asiático que se implique más a la hora de exigir la paz en Irán, en el resto de Oriente Medio y en Ucrania.

Pedro Sánchez pide a Pekín implicación para acabar con guerras como la de la Irán: "China está llamada a jugar un papel esencial en el futuro del mundo"

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Pedro Sánchez 'pone deberes' a China. El presidente del Gobierno ha pedido al gigante asiático que se implique más a la hora de exigir la paz en Irán, en el resto de Oriente Medio y en Ucrania. Un conflicto en el que puede ejercer su influencia frente a Rusia. Sánchez hizo esa petición a China en su intervención en la Universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas del país asiático y que ha visitado en el primer acto oficial de su viaje a Pekín. "China hace mucho, y lo celebramos, pero puede hacer más exigiendo como hace que el derecho internacional se cumpla y cesen conflictos como los de Irán, el Líbano, Cisjordania o Ucrania". Sánchez ha recordado la importancia del cumplimiento del derecho internacional para resolver conflictos.

Además, el presidente español le ha reclamado un esfuerzo para reducir el déficit comercial con España, que se sitúa en 42.000 millones de euros. Sánchez, que realiza su cuarta visita a China en cuatro años, aseguró que España "necesita que China se abra para que Europa no tenga que cerrarse", en un momento en el que el déficit comercial entre Madrid y Pekín superó los 42.000 millones de euros en 2025 y en el que persisten disputas arancelarias entre la Unión Europea y el gigante asiático.

El jefe del Ejecutivo español abogó en un discurso en la universidad pequinesa de Tsinghua por "corregir" ese desequilibrio y por "construir conjuntamente una economía globalizada, equilibrada, que genere prosperidad compartida". Según Sánchez, el orden multipolar necesita "una economía más horizontal y más justa, en el que no haya regiones perdedoras y otras ganadoras".

El presidente del Gobierno indicó que la multipolaridad "no es una hipótesis, tampoco es un deseo, es ya una realidad" y que España "elige abrazarla". El argumento de que "profundizar determinadas relaciones implica renunciar a otras" es una lectura "equivocada" y "peligrosa", según Sánchez.

Durante este viaje, el jefe del Ejecutivo español se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping; el primer ministro, Li Qiang, y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo), Zhao Leji, con todos los cuales se reunirá este martes.

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El viaje se produce en un contexto marcado por la guerra en Irán, las tensiones comerciales globales y el interés del Ejecutivo español por reducir el déficit comercial, atraer inversiones chinas y reforzar la cooperación tecnológica.