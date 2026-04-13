Pelayo Ortiz 13 ABR 2026 - 21:52h.

España se encuentra en buena posición ante la escasez de petróleo, no tanto de gas

Por qué el precio de los carburantes se mantiene alto: "El diésel sigue sin llegar y el coste de transportarlo lo paga el consumidor"

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La precupación por el futuro de los combustibles atañe a todos los países en mayor o menor medida. El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, advierte de que, "aunque la guerra terminara hoy, el petróleo seguiría caro durante meses. Cada día que pasa aumenta el riesgo de desabastecimiento.

Imaz hace su predicción al respecto, "en el mejor de los supuestos, que todo se solucione mañana, faltarán unas 10, 12, 13, 14 y hasta 15 semanas que no van a ser sencillas desde el punto de vista de precios y del abastecimiento." Lo asegura nada menos que el máximo responsable de Repsol, la mayor compañía petrolera y energética de España.

Rafael Pampillón Catedrático de Economía CEU San Pablo considera que "es un destrozo a nivel global. Todavía veremos un precio del barril alto porque todavía hay barcos varados, que no se mueven, y eso tiene un coste muy alto."

Ante un posible desabastecimiento mundial, España lo afronta como el país europeo mejor preparado. Inés Cardenal, Portavoz Asociación de la Industria del Combustible AICE señala que "tenemos el sistema de refino más flexible y competitivo de la UE, esto nos permite que nuestros suministros de crudo estén muy diversificados y podemos sustituir el que falta por otros de otros orígenes."

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En febrero, importamos petróleo de 16 países. Sobre todo de América del norte y África. Peor lo pasaremos con el gas. Los daños a las infraestructuras y el bloqueo de Ormuz mantendrán precios más caros hasta, mínimo, el 2030.