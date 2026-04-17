Irán ya ha ahorcado a siete personas vinculadas con las protestas, que fueron reprimidas con dureza, dejando miles de muertos

Las protestas agravan la crisis en Irán: EEUU amenaza con intervenir en el país si la represión se intensifica

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Las autoridades iraníes han condenado a muerte a cuatro personas, entre ellas a una mujer, por las protestas del pasado mes de enero, según informaron varias organizaciones de derechos humanos. Bita Hemmati, de ser ejecutada, se convertiría en la primera mujer en sufrir la máxima condena en Irán. Entre los condenados a la pena capital se encuentra Mohammadreza Majidi-Asl, esposo de Bita.

Los cuatro condenados han sido identificados como Mohammadreza Majidi-Asl y su esposa, Bita Hemmati, junto con otros dos hombres, Behrouz Zamaninejad y Kourosh Zamaninejad, vecinos en el mismo edificio de la pareja, en una barriada de Teherán, de acuerdo a las informaciones publicadas por la cadena estadounidense, CBSNews.

Irán ya ha ahorcado a siete personas vinculadas con las protestas, que fueron reprimidas con dureza, dejando miles de muertos y decenas de detenidos, según los activistas. Los cuatro han sido acusados de uso de armas y explosivos para causar lesiones a las fuerzas iraníes, así como del lanzamiento de botellas, bloques de hormigón a las fuerzas del orden, según el Consejo Nacional de Resistencia de Irán.

El miedo, como arma de control de la sociedad iraní

Las organizaciones de derechos humanos acusan a la República Islámica de utilizar la pena de muerte como herramienta de represión para amedrentar a la sociedad y temen que aumente su aplicación tras la guerra de Israel y Estados Unidos contra el régimen.

Los cuatro fueron condenados a muerte por un Tribunal Revolucionario de Teherán presidido por el juez Imam Afshari, tras ser declarados culpables de llevar a cabo acciones en nombre de Estados Unidos, según informaron en comunicados separados la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos.