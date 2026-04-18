Detenido en el sur de México János N., alias 'Dániel Takács', un ciudadano húngaro que está entre los 10 más buscados de Europa

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Las autoridades mexicanas han informado este sábado de la detención de János N., alias 'Dániel Takács', uno de los 10 delincuentes más buscados de Europa por tráfico de droga, en Quintana Roo, en el sur de México. Organismos de seguridad federales y estatales mexicanos capturaron al sospechoso, de 48 años de edad, en la avenida Politécnico del municipio de Benito Juárez, ha explicado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana mexicano, Omar García Harfuch.

El sospechoso tiene ficha roja de INTERPOL y orden de arresto emitida por Europol. Tras su arresto se le informó de sus derechos y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para determinar su situación migratoria y dar continuidad a su proceso de deportación controlada a Europa.

El detenido, vinculado a redes de narcotráfico en Europa del Este.

El detenido cuenta con una orden de arresto en Hungría por tráfico de estupefacientes y tiene ficha roja de Interpol, así como una orden de arresto emitida por Europol. "Es considerado uno de los diez objetivos más buscados en Europa", expuso.

El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), el Instituto Nacional de Migración (INM) y autoridades estatales.

La detención ocurre como parte de la colaboración de México con autoridades internacionales para ubicar y detener a prófugos buscados en el extranjero.

Recientemente, en México han sido arrestados Samuel Ramírez Jr., uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, capturado en marzo en Sinaloa por homicidio y tentativa de homicidio en Estados Unidos, y Remigio ‘N’, detenido hace unos días en Quintana Roo con orden de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de personas y crimen organizado.