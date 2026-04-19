El barco atacado es el Touska, un buque de casi 275 metros de eslora y que pesa casi como un portaaeronaves, según Trump

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este domingo de que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán han atacado, interceptado y capturado un buque iraní de gran tonelaje cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

"La tripulación iraní no respondió, así que nuestro buque de la Armada lo paró haciéndole un agujero en la sala de máquinas. Ahora mismo los marines tienen bajo custodia el buque", ha explicado Turmp en un mensaje publicado en redes sociales.

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"Intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien", afirma Trump

El barco es el 'Touska', un buque de casi 275 metros de eslora y que "pesa casi como un portaaeronaves", según Trump. "Intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien", ha relatado.

El buque que ha interceptado el barco iraní ha sido el destructor 'USS Spruance', destaca Trump, que menciona además que el 'Touska' está en la lista de embarcaciones sancionadas del Departamento del Tesoro estadounidense por su "historial de actividad ilegal". "¡Tenemos pleno control del barco y estamos mirando qué hay a bordo!", ha concluido Trump.

Previamente, la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní había informado de un ataque de fuerzas estadounidenses contra un buque mercante iraní.

La respuesta de la Guardia Revolucionaria

"Fuerzas estadounidenses desplegadas en las aguas de la zona del mar de Omán abrieron fuego contra un mercante iraní para obligarlo a regresar a aguas territoriales iraníes", ha indicado la Guardia Revolucionaria, según recoge la agencia de noticias iraní Mehr.

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Sin embargo, "la oportuna presencia de unidades de la Marina de la Guardia Revolucionaria que apoyaron al buque iraní obligó a los estadounidenses a retirarse y abandonar la zona", según esta fuente. Por el momento se desconoce si ambos relatos corresponden al mismo incidente.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluye al 'Touska' en su lista de buques sancionados. Recoge en el listado que se trata de un buque de transporte de contenedores de bandera iraní.