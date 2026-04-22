Chatgpt le dio información al tirador sobre el momento del día y la mejor ubicación para conseguir el mayor número de víctimas, según la Fiscalía de Florida

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ChatGPT vuelve a estar bajo sospecha. La Fiscalía de Florida investigará a la empresa OpenAI, responsable del asistente de Inteligencia Artificial, bajo sospecho de haber asesorado al autor de un tiroteo en la universidad la Universidad Estatal de Florida ( FSU) para matar al mayor número de personas. ChatGPT le habría aconsejado al tirador qué arma usar y el tipo de munición más eficaz para asesinar a dos personas y herir a seis el pasado año.

"Si ChatGPT fuera una persona, se enfrentaría a cargos de asesinato", ha declarado el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en un comunicado publicado por su oficina. El fiscal ha reivindicado que el Estado "está a la vanguardia en la lucha contra el uso de la IA en actividades delictivas. La legislación de Florida considera cómplice al individuo que ayude, incite o asesore a otro a cometer un delito.

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Uthmeier ha explicado en rueda de prensa que enviarán citaciones a los responsables de la empresa. "Hemos observado un aumento en las autolesiones y los suicidios entre jóvenes que usan esta plataforma. También hemos visto a personas usarla para participar en actividades delictivas, como pornografía infantil", ha argüido.

La Fiscalía de Florida ha revisado numerosos mensajes que el sospechoso intercambió con ChatGPT, entre ellos sobre el tipo de arma que debía de utilizar durante el tiroteo, la munición adecuada para cada una de ellas o incluso qué tipo de armas serían más efectivas a corta distancia.

Estos documentos han desvelado que "ChatGPT también le indicó la hora del día más apropiada para el tiroteo, con el fin de interactuar con más personas, y el lugar del campus donde encontraría una mayor concentración de gente", según ha explicado el Fiscal general. El objetivo ahora es recabar información por parte de la empresa sobre los procesos internos relacionados con autolesiones y amenazas de ataques.

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ChatGPT "desarrolló" el plan del tiroteo: "Es muy preocupante"

Uthmeier ha precisado que, tras una revisión inicial, "todo parece indicar que desarrolló" el plan del tiroteo "después de un intenso intercambio" con ChatGPT que incluía también comentarios sobre suicidio. "Es muy preocupante", ha dicho.

El anuncio de la investigación, que pretende determinar si OpenAI tiene responsabilidad por las acciones de ChatGPT, se produce después de que Uthmeier anunciase a principios de abril una investigación de carácter civil que continuará de forma paralela al proceso penal.

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El sospechoso del tiroteo registrado en abril de 2025 en la Universidad Estatal de Florida, un joven identificado como Phoenix Ikner, es hijastro de una ayudante del sheriff del condado de León. Según informó la Policía, la pistola que portaba cuando fue detenido pertenecía a su madrastra.

Ikner, de 20 años, abrió fuego en una zona concurrida del campus, hiriendo a seis personas y matando a dos trabajadores universitarios. Se enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y siete de intento de asesinato.

Desde el desarrollo de ChatGPT, en noviembre de 2022, seguido por competidores como Gemini (Google) o Claude (Anthropic), esta nueva generación de interfaces de IA ha sido objeto de críticas recurrentes por su influencia presunta sobre ciertos usuarios. Se han presentado demandas ante la justicia civil, en la mayoría de los casos por suicidios y no por homicidios.