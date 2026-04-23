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Paramount avanza en la compra de Warner tras el respaldo de los accionistas a la operación millonaria

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Los accionistas de Warner Bros aprueban la operación de compra de Paramount. Europa Press
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Los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) han aprobado la operación por la que Paramount Skydance (PSKY) adquirirá la productora de Hollywood en una transacción valorada en 110.000 millones de dólares (unos 94.000 millones de euros).

La junta extraordinaria ha dado el visto bueno de forma mayoritaria, aunque aún no se han hecho públicos los resultados detallados de la votación. La operación está prevista para completarse en el tercer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones habituales y a las autorizaciones regulatorias.

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Una fusión histórica en Hollywood

El consejero delegado de WBD, David Zaslav, ha calificado la aprobación como “un hito clave” para cerrar una operación que busca generar “valor excepcional” para los accionistas.

Por su parte, el presidente del consejo, Samuel A. Di Piazza, ha destacado que la futura compañía conjunta permitirá ampliar la oferta para los consumidores y fortalecer el ecosistema creativo global.

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Asesores y contexto de la operación

En la operación participan firmas como Allen&Company, JP Morgan y Evercore como asesores financieros, mientras que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton LLP actúan como asesores legales.

La adquisición se produce tras una intensa competencia por hacerse con el control de Warner, en la que finalmente Paramount se impuso después de que Netflix decidiera retirarse. La oferta alcanzó los 31 dólares por acción, elevando el valor total de la operación hasta los 110.000 millones de dólares.

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