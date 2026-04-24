Ucrania y Rusia intercambian 193 prisioneros de guerra por bando en una nueva operación mediada internacionalmente

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Las autoridades de Ucrania y Rusia han confirmado este viernes un nuevo intercambio de prisioneros de guerra, en el que 193 militares de cada país han sido liberados, apenas dos semanas después de un canje similar realizado con motivo de la Pascua Ortodoxa, que también incluyó civiles.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró la liberación de cerca de 200 ciudadanos ucranianos que permanecían bajo cautiverio ruso. El mandatario, que ya había adelantado la operación en la víspera, expresó su confianza en futuros acuerdos: "Esperamos otro intercambio. Si Dios quiere, todo saldrá bien".

Según detalló Zelenski, entre los liberados se encuentran integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Servicio de Guardias Fronterizos, la Policía Nacional y el Servicio Estatal de Transporte Especial. Algunos de ellos estaban heridos y enfrentaban procesos judiciales por parte de Rusia.

Mensaje en redes y compromiso continuo

En un mensaje difundido en redes sociales, el presidente subrayó la importancia de estos acuerdos: "Es importante que se estén llevando a cabo estos intercambios y que nuestra gente regrese a casa", al tiempo que agradeció la labor de los mediadores y reiteró el compromiso de continuar trabajando para lograr la liberación de todos los prisioneros.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el intercambio y señaló que los militares rusos liberados han sido trasladados a Bielorrusia, donde recibirán asistencia médica inicial antes de su regreso a territorio ruso.

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Asimismo, Moscú agradeció la mediación de Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, así como la ayuda humanitaria brindada durante el proceso, que permitió llevar a cabo este nuevo canje entre ambas partes.