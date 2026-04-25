La mujer recorrió la zona batida por los disparos cruzados y llegó hasta el ejército

El histórico intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania: un total de 193 personas son liberadas

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El rescate de una mujer de 77 años ha sido prácticamente de película. La artillería rusa destruyó la casa donde había vivido durante el último medio siglo. Se quedó a la intemperie con su bastón en mitad del fuego cruzado, de socavones y de vecinos que habían perdido la vida.

Pero su suerte cambió cuando unos soldados de la Brigada 60 la vieron a través de las imágenes que estaban grabando los drones. Con el robot pudieron llegar a un terreno imposible para los soldados y le dieron una manta y un cartel: 'Abuela, siéntate aquí'.

La anciana accedió al vehículo y pudo salvarse

Esa frase le sirvió a la mujer de indicación para que no sintiera miedo en medio de la tensión y el terror de estar en una zona atacada. La idea de los soldados funcionó y la anciana accedió al vehículo. La mujer recorrió la zona batida por los disparos cruzados y llegó hasta el ejército.

El vídeo de los militares ucranianos muestra cómo la mujer se encontró con las personas que le salvaron la vida. Los militares fueron hacia ella, la cogen y la llevaron a un lugar seguro lejos de los ataques. Una historia que acaba con final feliz en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.