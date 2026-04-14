Esperanza Calvo 14 ABR 2026 - 15:59h.

Zelenski asegura que se han salvado 22.000 vidas humanas, porque los robots han saltado al campo de batalla

Los robots ya son parte del paisaje humano: China marca el paso con robots humanoides cada vez más perfectos

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Ucrania se reinventa, tras cuatro años de invasión rusa. Volodimir Zelenski ha mostrado los avances tecnológicos en materia de defensa para enfrentarse al potente Ejército de Putin. Los ingenieros y técnicos ucranianos se han convertido en referentes en la fabricación de equipamiento militar robotizado. Ahora hay casi más bajas de máquinas, que humanas y otros países, como Alemania, ya están interesados.

Ucrania ha aprovechado el día dedicado a los fabricantes de armas para mostrar sus nuevos arsenales que no necesitarán tantos soldados humanos. El presidente ucraniano ha enseñado orgulloso el hito histórico, que representa para su industria militar: la captura de una posición rusa usando solo drones y robots terrestres, es decir, sin infantería ni bajas ucranianas.

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"El futuro ya está en primera línea y Ucrania lo está construyendo" ha dicho Zelenski mientras mostraba a los protagonistas de este silicon Valley militar, como ya lo definen algunos: se llaman Ratel, TerMIT, Lyns y Protector, son los nombres de estos sistemas robóticos terrestres. Aún no hay imágenes de esta operación de la que ya vimos un precedente el pasado verano, cuando una brigada de asalto destruyó búnkeres rusos empleando vehículos terrestres no tripulados.

En aquella operación el pasado año, los robots obligaron a los prisioneros a rendirse y fueron apoyados desde el aire por drones. La inédita intervención militar solo fue un experimento, pero en diciembre se produjo otro asalto y ahora Zelensky presume de que los robots fabricados por Ucrania han completado 22.000 misiones en tan solo tres meses. El saldo es más que rentable: se han salvado 22.000 vidas humanas, porque los robots han saltado a la primera línea de batalla.

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Ucrania, pone a los robots en la primera línea de batalla contra el potente Ejército ruso

Es la gran apuesta de Ucrania para superar la clara desventaja numérica de su Ejército, en el que la media de edad es de 43 años y abundan los voluntarios mayores de 60. Para protegerlos se están implantando exoesqueletos que ayudan a reducir la fatiga muscular en un 30% al transportar cargas pesadas, algo que solo habíamos visto hasta ahora en películas de ciencia ficción.

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También han comenzado a probar a robots humanoides, en labores de reconocimiento y logística, por el momento . Puede que pronto veamos menos sangre y más acero en el campo de batalla. El robot ucraniano "Lyut" derriba a las fuerzas rusas con fuego de ametralladora en el frente y otros países occidentales comienzan a interesarse en esta revolución tecnológica armamentista.

Ucrania se está convirtiendo en uno de los principales centros de tecnología de defensa mundial. Esta notable transformación está reconfigurando el panorama tecnológico y generando grandes expectativas en los inversores, que ven un filón en pleno conflicto en Oriente Medio y con Rusia amenazando con extenderse por Europa.

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Zelenski ha sacado pecho el día del armero y ha asegurado que Ucrania está suficientemente armada para defenderse de los ataques rusos, e ha insistido en el interés que numerosos países de Europa, Oriente Medio, el Golfo, Asia y África están mostrando por el armamento y la experiencia militar ucranianos. La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko ha asegurado que más del 50% de las armas empleadas en el frente son de producción nacional.