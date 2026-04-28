Edmundo González anuncia este martes que recibió el alta médica "hace unos días"

Edmundo González recibe el alta médica y reaparece con un mensaje crítico sobre la situación en Venezuela, asegurando que “está de vuelta”

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El dirigente venezolano Edmundo González ha comunicado que recibió el alta médica hace unos días, después de haber permanecido ingresado a raíz de complicaciones relacionadas con una intervención quirúrgica a la que fue sometido semanas atrás. Su estado de salud le obligó recientemente a cancelar su participación en un acto en la Puerta del Sol de Madrid, coincidiendo con la visita de la opositora María Corina Machado a España.

Recuperación con cautela y mirada en Venezuela

A través de un mensaje en redes sociales, González ha explicado que encara esta nueva etapa con mayor prudencia, reconociendo que en el pasado intentó retomar su actividad antes de tiempo. “Esta vez no voy a cometer el mismo error”, ha señalado, subrayando que esperará a estar plenamente recuperado antes de retomar su agenda pública con normalidad. No obstante, ha querido dejar claro que sigue muy pendiente de la actualidad venezolana, a pesar de su reciente convalecencia.

Críticas a la situación política y económica

En su mensaje, el dirigente opositor ha aprovechado para hacer un repaso de la situación en Venezuela, poniendo el foco en la inflación, que —según denuncia— continúa deteriorando el poder adquisitivo de los ciudadanos. También ha criticado decisiones recientes relacionadas con el uso de fondos para cubrir gastos legales del presidente Nicolás Maduro y su entorno, ironizando sobre el hecho de que esos costes puedan recaer en la población.

Asimismo, ha cargado contra la ley de amnistía y ha destacado la situación de los presos políticos, a los que ha definido como una de las principales preocupaciones que guían su actuación. “Están en cada conversación que tengo, en cada decisión que tomo”, ha afirmado, evidenciando que su actividad política sigue centrada en la denuncia de estas circunstancias.

González ha querido transmitir un mensaje de continuidad pese a su reciente problema de salud, concluyendo con un claro “Estoy de vuelta, que no haya dudas”. La publicación iba acompañada de una imagen en la que aparece siguiendo la actualidad desde un dispositivo electrónico, lo que refuerza la idea de un regreso progresivo a la primera línea política, aunque todavía condicionado por su recuperación física.