Claudia Barraso 17 ABR 2026 - 20:45h.

Un piloto realiza un increíble aterrizaje de emergencia en Sevilla tras salir humo del avión

Aterriza de emergencia un avión en el aeropuerto de Bilbao tras el fallecimiento en pleno vuelo de un pasajero

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Un vuelo del trayecto de Valencia hacia Tenerife tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Sevilla. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de marzo, cuando un vuelo de la compañía ‘Vueling’ sufrió “unos problemas técnicos” sin que pudiesen dar más detalles de lo ocurrido.

Los pasajeros que viajaban a bordo de la nave estuvieron en la cabina alrededor de una hora en Sevilla hasta que la compañía les confirmó que hasta el jueves no podrían llegar hasta Canarias. Por lo que, se encargaron de trasladarles a un hotel donde pasaron la noche. El avión salió al día siguiente por la mañana desde Sevilla con destino a Tenerife.

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El usuario ‘darik_riber’ ha publicado un vídeo en TikTok donde habla de la incidencia ocurrida en el avión. Fue uno de los pasajeros que tuvo que pasar la noche en el hotel y esperar a un nuevo vuelo al día siguiente: “La incidencia fue que empezó a oler a quemado y salía humo. Tuvo que dar la vuelta desde el atlántico hasta que pudo aterrizar en Sevilla. Este hombre es un héroe”.

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Las explicaciones del piloto

Otra de las pasajeras ha respondido al vídeo donde afirma que todos ellos “estaban en shock”, pero gracias a la tripulación pudieron calmarse. “Su profesionalidad es admirable”, añadía. A lo que él le preguntaba si había “hecho la reclamación del reembolso de 400 euros”. Aunque la compañía no confirmó que se hubiese indemnizado a los pasajeros, el hombre que publicó el vídeo da a entender que les devolvieron parte del dinero por los daños ocasionados.

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El piloto salió para hablar con todos los pasajeros de lo ocurrido, además de disculparse por lo sucedido y por los daños ocasionados. Anunciaba que tendrían que bajarse en Sevilla sin confirmar hasta cuándo tendrían que quedarse allí a la espera de un nuevo vuelo.

“Lo que sí sabemos es que vamos a desembarcar. Una vez que desembarquen ya les darán toda la información para continuar el vuelo o lo que decida la compañía. Siento mucho el inconveniente de no haber llegado a Tenerife, pero era lo correcto. Hemos hecho lo correcto, así que mis más sinceras disculpas. Las compañías les mantendrá informados, pero ahora cuando vengan las jardineras iniciaremos el desembarco. Gracias por su atención”.