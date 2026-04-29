EEUU ha liberado el buque tras "confirmar que su ruta no incluía ninguna escala en un puerto iraní"

Este abordaje ha tenido lugar menos de 24 horas después de que las propias fuerzas estadounidenses informaran de la interceptación del petrolero iraní 'Stream'

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El Ejército de Estados Unidos abordó este pasado martes 28 de abril, en aguas del mar Arábigo, un buque mercante al que ha señalado por, supuestamente, "intentar transitar hacia Irán en violación del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes", si bien ha terminado liberándolo tras inspeccionarlo y "confirmar que su ruta no incluía ninguna escala en un puerto iraní".

"Infantes de marina estadounidenses de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines han abordado el M/V Blue Star III, un buque mercante sospechoso de intentar transitar hacia Irán en violación del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes", ha informado en redes el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM).

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39 buques desviados de sus rutas

El órgano militar ha indicado que sus marines han terminado por "liberar el buque tras realizar una inspección y confirmar que su ruta no incluía ninguna escala en un puerto iraní".

Este abordaje ha tenido lugar menos de 24 horas después de que las propias fuerzas estadounidenses informaran de la interceptación del petrolero iraní 'Stream' "tras el intento de este de navegar hacia un puerto iraní", la tercera operación de este tipo en apenas una semana.

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Las acciones del Ejército de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz tienen lugar en el marco del bloqueo impuesto al calor de las restricciones dictadas por Irán en el mismo paso marítimo y en medio de las tiranteces en el proceso de negociaciones abierto para intentar alcanzar un acuerdo, tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra la República Islámica.

Por ahora, el cierre militar impuesto por Washington no tiene visos de cejar, después de que el CENTCOM haya destacado, al hilo de la interceptación y consiguiente liberación del mercante 'Blue Star', que son ya 39 los buques desviados de sus rutas hacia costas iraníes por las fuerzas norteamericanas, que "continúan operando y haciendo cumplir el bloqueo en todo Oriente Próximo".

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Ensalzando el despliegue, el propio Mando Central ha asegurado que, antes de su bloqueo, "un promedio de cinco buques permanecían amarrados o anclados diariamente en el puerto iraní de Chabahar", situado en la división entre el mar de Omán y el océano Índico, y a poco más de 120 kilómetros por carretera de la frontera con Pakistán. Hoy, más de 20 buques permanecen en Chah Bahar, ya que las fuerzas estadounidenses han interrumpido el comercio con Irán durante el bloqueo vigente.