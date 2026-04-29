Alberto Rosa 29 ABR 2026 - 18:30h.

El profesor de 31 años se fotografió frente al espejo de su habitación hotel armado hasta las cejas antes del ataque

La Casa Blanca muestra las armas que llevaba Cole Allen para asesinar a Donald Trump: un fusil, una pistola y un cuchillo

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Cole Allen, el hombre acusado de abrir fuego durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se hizo un selfie momentos antes del ataque, vestido de negro y con munición sujeta al cuerpo, tal y como se puede ver en unas nuevas fotografías.

Tal y como informa ‘NBC News’, las imágenes se incluyeron en un documento judicial que detalla la oposición del gobierno a conceder la libertad bajo fianza a Allen. A Cole Allen se le han imputado un cargo de intento de asesinato del presidente, transporte de un arma de fuego y municiones con la intención de cometer un delito grave y disparo de un arma de fuego durante un delito violento.

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“Si el acusado hubiera logrado su objetivo, habría provocado uno de los días más oscuros de la historia estadounidense”, señaló el fiscal adjunto Charles Jones. “Las pruebas de culpabilidad son abrumadoras”, añadió.

Una foto desde su hotel

Tal y como muestra la documentación judicial, Allen se fotografió a las 08:03 p.m. del sábado, de pie frente al espejo de su habitación de hotel, “vistiendo una camisa negra, pantalones negros y una corbata roja, metida dentro de los pantalones”.

El profesor de 31 años había logrado entrar en el salón del evento con varias armas. La Casa Blanca ha mostrado el fusil, la pistola, un cargador y un cuchillo que Cole Allen llevaba en una mochila y con la que accedió con facilidad al lugar donde el presidente de Estados Unidos compartía cena con más de 2.000 corresponsales de todo el mundo.

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El informático, que dejó un manifiesto en el que asume que "no querrá perdón" por sus actos, podría pasar el resto de su vida en prisión. Así lo ha hecho saber la Fiscalía de Estados Unidos, que ha acusado formalmente a Allen de tres delitos, entre ellos el intento de asesinato al mandatario. Además, el profesor californiano ha sido acusado también de tranporte de armas entre estados y del uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento. En caso de que sea declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.